https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-operasyonu-mert-yazicioglu-demet-evgar-birce-akalay-ve-berrak-tuzunatac-gozaltina-mi-alindi-1100009861.html

Ünlü operasyonu: Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç gözaltına mı alındı?

Ünlü operasyonu: Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç gözaltına mı alındı?

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Hadise ve Dilan Polat’ın da bulunduğu birçok isim... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T09:49+0300

2025-10-08T09:49+0300

2025-10-08T09:49+0300

türki̇ye

uyuşturucu

uyuşturucu madde

gözaltı

operasyon

ifade

berrak tüzünataç

mert yazıcıoğlu

demet evgar

hadise

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098273643_0:120:1638:1041_1920x0_80_0_0_3398fa9678efbf38a4c2a3ec51c75d4b.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunca tanınan 12 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç gözaltında mı?Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.Ünlüler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.Mert Yazıcıoğlu Kimdir?Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü’ne girdi, ancak eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine yöneldi.Oyunculuğa “Dedemin İnsanları” filmiyle adım atan Yazıcıoğlu, ardından “Kayıp Şehir” dizisinde rol aldı. 2013-2016 yılları arasında FOX TV’nin “Karagül” dizisinde canlandırdığı Baran Şamverdi karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.Daha sonra “Umuda Kelepçe Vurulmaz”, “Bir Litre Gözyaşı”, “Aşk 101” (Netflix) ve “Kızıl Goncalar” dizilerinde başrollerde yer aldı. Yazıcıoğlu, 2025 itibarıyla “Kuruluş Orhan” dizisinde rol alacak.Demet Evgar kimdir, nereli ?Demet Evgar, 1980 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Kariyerine Afsem Tiyatrosu’nda başladı, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda başarılı projeye imza attı.Banyo, Beyza’nın Kadınları, Güneşi Gördüm, Yahşi Batı, Aile Arasında, Sofra Sırları ve Topal Şükran’ın Maceraları filmlerinde yer alan Evgar, Türkiye’nin en üretken kadın oyuncularından biri olarak öne çıktı.2022 yılında Levent Babataş ile evlenen Evgar, 2022’de Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Birce Akalay kimdir, kaç yaşında?Birce Akalay, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Akalay, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü oldu ve Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.Kariyerine spor spikerliği ile başlayan Akalay, kısa sürede dizi sektörüne adım attı.“Kader”, “Senin Uğruna”, “Kış Masalı”, “Küçük Ağa”, “Siyah Beyaz Aşk” gibi dizilerde başrollerde yer aldı. “Son Ders”, “Nefes”, ve “Sizi Seviyorum” gibi sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergiledi.Berrak Tüzünataç kimdir?Berrak Tüzünataç, 1984 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.Televizyon kariyerine haber sunuculuğu ile başladıktan sonra “Ezel”, “Bir İstanbul Masalı” ve “Organize İşler” gibi yapımlarla tanındı. Tüzünataç, son olarak dijital platformlarda yayınlanan “Kusursuz” dizisinde rol aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-sanatci-hadise-gozaltina-alindi-1100007356.html

türki̇ye

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ünlülere uyuşturucu operasyonu, gözaltına alınan ünlüler, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu, milliyet, defne samyeli, uyuşturucu operasyonu son dakika, ünlülere operasyon, gözaltına alınan, özge özpirinççi, hadise açikgöz, ünlüler gözaltına alındı, engin polat, mert yazicioglu, ünlülere gözaltı, dilan polat son dakika, dilan polat gözaltı, i̇rem derici, kubilay aka, kaan yıldırım, hadise açıkgöz, berrak tüzünataç, duygu özaslan mutaf, demet evgar babataş, zeynep meriç aral keskin, özge özpirinçci ve mert yazıcıoğlu