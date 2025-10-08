https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-operasyonu-mert-yazicioglu-demet-evgar-birce-akalay-ve-berrak-tuzunatac-gozaltina-mi-alindi-1100009861.html
Ünlü operasyonu: Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç gözaltına mı alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunca tanınan 12 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç gözaltında mı?Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.Ünlüler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.Mert Yazıcıoğlu Kimdir?Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü’ne girdi, ancak eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine yöneldi.Oyunculuğa “Dedemin İnsanları” filmiyle adım atan Yazıcıoğlu, ardından “Kayıp Şehir” dizisinde rol aldı. 2013-2016 yılları arasında FOX TV’nin “Karagül” dizisinde canlandırdığı Baran Şamverdi karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.Daha sonra “Umuda Kelepçe Vurulmaz”, “Bir Litre Gözyaşı”, “Aşk 101” (Netflix) ve “Kızıl Goncalar” dizilerinde başrollerde yer aldı. Yazıcıoğlu, 2025 itibarıyla “Kuruluş Orhan” dizisinde rol alacak.Demet Evgar kimdir, nereli ?Demet Evgar, 1980 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Kariyerine Afsem Tiyatrosu’nda başladı, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda başarılı projeye imza attı.Banyo, Beyza’nın Kadınları, Güneşi Gördüm, Yahşi Batı, Aile Arasında, Sofra Sırları ve Topal Şükran’ın Maceraları filmlerinde yer alan Evgar, Türkiye’nin en üretken kadın oyuncularından biri olarak öne çıktı.2022 yılında Levent Babataş ile evlenen Evgar, 2022’de Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Birce Akalay kimdir, kaç yaşında?Birce Akalay, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Akalay, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü oldu ve Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.Kariyerine spor spikerliği ile başlayan Akalay, kısa sürede dizi sektörüne adım attı.“Kader”, “Senin Uğruna”, “Kış Masalı”, “Küçük Ağa”, “Siyah Beyaz Aşk” gibi dizilerde başrollerde yer aldı. “Son Ders”, “Nefes”, ve “Sizi Seviyorum” gibi sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergiledi.Berrak Tüzünataç kimdir?Berrak Tüzünataç, 1984 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.Televizyon kariyerine haber sunuculuğu ile başladıktan sonra “Ezel”, “Bir İstanbul Masalı” ve “Organize İşler” gibi yapımlarla tanındı. Tüzünataç, son olarak dijital platformlarda yayınlanan “Kusursuz” dizisinde rol aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunca tanınan 12 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç gözaltında mı?
Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Ünlüler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.
Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü’ne girdi, ancak eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine yöneldi.
Oyunculuğa “Dedemin İnsanları” filmiyle adım atan Yazıcıoğlu, ardından “Kayıp Şehir” dizisinde rol aldı. 2013-2016 yılları arasında FOX TV’nin “Karagül” dizisinde canlandırdığı Baran Şamverdi karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Daha sonra “Umuda Kelepçe Vurulmaz”, “Bir Litre Gözyaşı”, “Aşk 101” (Netflix) ve “Kızıl Goncalar” dizilerinde başrollerde yer aldı. Yazıcıoğlu, 2025 itibarıyla “Kuruluş Orhan” dizisinde rol alacak.
Demet Evgar kimdir, nereli ?
Demet Evgar, 1980 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Kariyerine Afsem Tiyatrosu’nda başladı, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda başarılı projeye imza attı.
Banyo, Beyza’nın Kadınları, Güneşi Gördüm, Yahşi Batı, Aile Arasında, Sofra Sırları ve Topal Şükran’ın Maceraları filmlerinde yer alan Evgar, Türkiye’nin en üretken kadın oyuncularından biri olarak öne çıktı.
2022 yılında Levent Babataş ile evlenen Evgar, 2022’de Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Birce Akalay kimdir, kaç yaşında?
Birce Akalay, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Akalay, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.
2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü oldu ve Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.
Kariyerine spor spikerliği ile başlayan Akalay, kısa sürede dizi sektörüne adım attı.
“Kader”, “Senin Uğruna”, “Kış Masalı”, “Küçük Ağa”, “Siyah Beyaz Aşk” gibi dizilerde başrollerde yer aldı. “Son Ders”, “Nefes”, ve “Sizi Seviyorum” gibi sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergiledi.
Berrak Tüzünataç, 1984 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
Televizyon kariyerine haber sunuculuğu ile başladıktan sonra “Ezel”, “Bir İstanbul Masalı” ve “Organize İşler” gibi yapımlarla tanındı. Tüzünataç, son olarak dijital platformlarda yayınlanan “Kusursuz” dizisinde rol aldı.