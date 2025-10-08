https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ukrayna-tomahawk-fuzelerini-kullanim-hakki-olmadan-teslim-alabilir-1100010291.html

'Ukrayna, Tomahawk füzelerini kullanım hakkı olmadan teslim alabilir'

'Ukrayna, Tomahawk füzelerini kullanım hakkı olmadan teslim alabilir'

Sputnik Türkiye

Washington'un Kiev'e Tomahawk füzeleri gönderme planı gündemde önemli yer tutarken İngiliz basınında konuyla ilgili Ukrayna'yı üzecek bir haber yer aldı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T09:40+0300

2025-10-08T09:40+0300

2025-10-08T09:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

kiev

tomahawk

telegraph

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100009667_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef6beea53000926c01e1597dedde9fea.jpg

ABD'den Ukrayna'ya olası Tomahawk seyir füzeleri sevkiyatının aylar sürebileceği ve teslimatın kullanım hakkı olmadan yapılabileceği belirtildi.İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde, "Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya teslimatı aylar sürebilir ve bunlar fırlatma rampalarından hiç ayrılmayabilir, ancak bu durum, Moskova üzerinde bir etki yaratmayacağı anlamına gelmiyor" dendi.ABD'nin füzeleri Kiev'e kullanım hakkı olmadan verebileceğini kaydeden gazete, bu sevkiyatın Moskova'nın müzakerelerdeki pozisyonunu etkilemek amacıyla yapılabileceğini yazdı.Washington'un Tomahawk füzelerini Ukrayna'ya hemen gönderemeyeceğini de belirten Telegraph, teslimatın aylar sürebileceği bilgisini de paylaştı.ABD bir süredir görüşüyorABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Eylül sonunda yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası transferini görüştüğünü, ancak nihai kararın Başkan Donald Trump'a ait olduğunu belirtmişti. Bu arada, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, bu konuda henüz bir karar alınmadığını açıklamıştı.Vladimir Zelenskiy'in, önceki hafta ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede bu tür silahların transferini talep ettiği ABD basınına yansımıştı.Trump'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan uzun menzilli silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu belirttiği, ancak mevcut kısıtlamaları gözden geçirme konusunda doğrudan bir taahhütte bulunmadığı aktarılmıştı.Rusya'dan 'cephedeki durum değişmez' vurgusuKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası transferi hakkındaki iddiaları çok ciddi olarak nitelendirmişti.ABD, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik etse bile, cephede hiçbir şey değişmeyeceğini vurgulayan Peskov, "Tomahawk füzelerini Ukrayna topraklarından Amerikalıların mı yoksa Ukraynalıların mı yönlendirip fırlatacağını anlamak önemli. Kiev rejimi için cephedeki durumu değiştirebilecek bir çözüm yok. Kiev rejimi için sihirli bir silah yok" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/kremlin-sozcusunden-uyari-kieve-tomahawk-fuzelerinin-teslimati-ciddi-bir-tirmanisa-yol-acabilir-1099984655.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, kiev, tomahawk, telegraph