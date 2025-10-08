Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner Mısır’daki Gazze barış görüşmelerine katılacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/trumpin-yahudi-damadi-jared-kushner-misirdaki-gazze-baris-gorusmelerine-katilacak-1100016632.html
08.10.2025
2025-10-08T11:33+0300
2025-10-08T11:33+0300
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner, İsrail ve Hamas temsilcileri arasında yürütülen Gazze barış planı görüşmelerine katılmak üzere Çarşamba günü Mısır’a gidiyor.Üst düzey bir Filistinli yetkili, Salı günü yapılan dolaylı görüşmelerin ikinci gününde de “somut bir ilerleme” sağlanamadığını belirtti.Trump: Ortadoğu’da barış mümkünTrump, 7 Ekim saldırılarının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’da barış ihtimali var” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise görüşmelerin gidişatı hakkında doğrudan yorum yapmazken, ülkesinin “karar günlerinde” olduğunu söyledi. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm rehinelerin iadesi, Hamas rejiminin ortadan kaldırılması ve Gazze’nin artık tehdit oluşturmaması” hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.Katar ve Türkiye de masadaKatar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, barış görüşmelerine katılacak bir diğer isim olarak açıklandı.Al Sani’nin katılım amacının, “Gazze ateşkes planı ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını ilerletmek” olduğunu söylendi.Taraflar arasında çekilme haritaları kriziFilistinli yetkililer, görüşmelerdeki en büyük anlaşmazlığın İsrail’in Gazze’den çekilme planı ve Hamas’ın savaşın yeniden başlamayacağına dair güvence talepleri olduğunu belirtiyor.Beş ana başlıkta müzakereBir diğer Filistinli yetkili, müzakerelerde beş temel konunun öne çıktığını söyledi:Hamas’tan ‘ciddi müzakere’ mesajıHamas’ın başmüzakerecisi Halil el-Hayya, Mısır merkezli Al Kahera News TV’ye yaptığı açıklamada, grubun “ciddi ve sorumlu” bir tavırla masada olduğunu söyledi. Hayya, “Gerçek güvenceler verilirse anlaşmaya varmaya hazırız” ifadelerini kullandı.Bir diğer Hamas yetkilisi Fevzi Barhum ise, “Halkımızın beklentilerini karşılayacak bir anlaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.Gazze’de insani tablo ağırlaşıyorBM destekli Gıda Güvenliği Sınıflandırma (IPC) verilerine göre, Gazze’de yarım milyondan fazla kişi “felaket düzeyinde açlık” yaşıyor.Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana 67 binden fazla kişinin öldüğünü, bunların 20 binden fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.Ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 460 kişi hayatını kaybetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump’ın barış planını “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirerek tüm taraflara destek çağrısı yaptı.


ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner, İsrail ve Hamas temsilcileri arasında yürütülen Gazze barış planı görüşmelerine katılmak üzere Çarşamba günü Mısır’a gidiyor.
Üst düzey bir Filistinli yetkili, Salı günü yapılan dolaylı görüşmelerin ikinci gününde de “somut bir ilerleme” sağlanamadığını belirtti.
Trump: Ortadoğu’da barış mümkün
Trump, 7 Ekim saldırılarının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’da barış ihtimali var” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise görüşmelerin gidişatı hakkında doğrudan yorum yapmazken, ülkesinin “karar günlerinde” olduğunu söyledi. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm rehinelerin iadesi, Hamas rejiminin ortadan kaldırılması ve Gazze’nin artık tehdit oluşturmaması” hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Katar ve Türkiye de masada
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, barış görüşmelerine katılacak bir diğer isim olarak açıklandı.
Al Sani’nin katılım amacının, “Gazze ateşkes planı ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını ilerletmek” olduğunu söylendi.
Taraflar arasında çekilme haritaları krizi
Filistinli yetkililer, görüşmelerdeki en büyük anlaşmazlığın İsrail’in Gazze’den çekilme planı ve Hamas’ın savaşın yeniden başlamayacağına dair güvence talepleri olduğunu belirtiyor.
Beş ana başlıkta müzakere
Bir diğer Filistinli yetkili, müzakerelerde beş temel konunun öne çıktığını söyledi:
Rehinelerin ve tutukluların değişimi
,
İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi
,
İnsani yardım dağıtımının düzenlenmesi
,
Savaş sonrası Gazze'nin yönetimi
.
Hamas’tan ‘ciddi müzakere’ mesajı
Hamas’ın başmüzakerecisi Halil el-Hayya, Mısır merkezli Al Kahera News TV’ye yaptığı açıklamada, grubun “ciddi ve sorumlu” bir tavırla masada olduğunu söyledi. Hayya, “Gerçek güvenceler verilirse anlaşmaya varmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Bir diğer Hamas yetkilisi Fevzi Barhum ise, “Halkımızın beklentilerini karşılayacak bir anlaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.
Gazze’de insani tablo ağırlaşıyor
BM destekli Gıda Güvenliği Sınıflandırma (IPC) verilerine göre, Gazze’de yarım milyondan fazla kişi “felaket düzeyinde açlık” yaşıyor.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana 67 binden fazla kişinin öldüğünü, bunların 20 binden fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.
Ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 460 kişi hayatını kaybetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump’ın barış planını “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirerek tüm taraflara destek çağrısı yaptı.