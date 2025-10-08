Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/disislerinden-israile-sert-tepki-ozgurluk-filosuna-mudahale-korsanlik-eylemidir-1100012875.html
Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Özgürlük Filosu’na müdahale korsanlık eylemidir
Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Özgürlük Filosu’na müdahale korsanlık eylemidir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail müdahalesini “soykırımcı Netanyahu hükümetinin... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T10:40+0300
2025-10-08T10:40+0300
i̇srail
gazze
haberler
ortadoğu
dışişleri bakanlığı
özgürlük filosu
dünya
filistin
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak, olayı açıkça "korsanlık eylemi" olarak tanımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti için ise “soykırımcı” ifadesi kullanıldı.Uluslararası hukuka açık ihlalAçıklamada, aralarında Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlerin hedef alındığına dikkat çekildi. Müdahalenin, uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir meşruiyeti bulunmadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:Bakanlık açıklamasında İsrail’in, barışçıl yöntemlerle insani yardım ulaştırmaya çalışan girişimleri şiddetle bastırdığı, bu tavrın bölgedeki gerilimi artırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği belirtildi. İsrail’in saldırgan tutumunun insani değerlere doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/israil-ordusu-gazzeye-ilerleyen-ozgurluk-filosu-koalisyonundaki-gemilere-saldiriya-basladi-1100005402.html
i̇srail
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, gazze, haberler, ortadoğu, dışişleri bakanlığı, özgürlük filosu, filistin, i̇srail-filistin
i̇srail, gazze, haberler, ortadoğu, dışişleri bakanlığı, özgürlük filosu, filistin, i̇srail-filistin

Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Özgürlük Filosu’na müdahale korsanlık eylemidir

10:40 08.10.2025
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail müdahalesini “soykırımcı Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, uluslararası sularda yapılan saldırının uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak, olayı açıkça "korsanlık eylemi" olarak tanımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti için ise “soykırımcı” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuka açık ihlal

Açıklamada, aralarında Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlerin hedef alındığına dikkat çekildi. Müdahalenin, uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir meşruiyeti bulunmadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:
“Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.”
Bakanlık açıklamasında İsrail’in, barışçıl yöntemlerle insani yardım ulaştırmaya çalışan girişimleri şiddetle bastırdığı, bu tavrın bölgedeki gerilimi artırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği belirtildi. İsrail’in saldırgan tutumunun insani değerlere doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.
İsrail ordusu, Gazze'ye ilerleyen Özgürlük Filosu'ndaki tüm gemilere müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Gazze'ye ilerleyen Özgürlük Filosu'ndaki tüm gemilere müdahale etti
06:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала