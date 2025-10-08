https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/disislerinden-israile-sert-tepki-ozgurluk-filosuna-mudahale-korsanlik-eylemidir-1100012875.html

Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Özgürlük Filosu’na müdahale korsanlık eylemidir

Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Özgürlük Filosu’na müdahale korsanlık eylemidir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail müdahalesini “soykırımcı Netanyahu hükümetinin... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T10:40+0300

2025-10-08T10:40+0300

2025-10-08T10:40+0300

i̇srail

gazze

haberler

ortadoğu

dışişleri bakanlığı

özgürlük filosu

dünya

filistin

i̇srail-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak, olayı açıkça "korsanlık eylemi" olarak tanımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti için ise “soykırımcı” ifadesi kullanıldı.Uluslararası hukuka açık ihlalAçıklamada, aralarında Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlerin hedef alındığına dikkat çekildi. Müdahalenin, uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir meşruiyeti bulunmadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:Bakanlık açıklamasında İsrail’in, barışçıl yöntemlerle insani yardım ulaştırmaya çalışan girişimleri şiddetle bastırdığı, bu tavrın bölgedeki gerilimi artırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği belirtildi. İsrail’in saldırgan tutumunun insani değerlere doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/israil-ordusu-gazzeye-ilerleyen-ozgurluk-filosu-koalisyonundaki-gemilere-saldiriya-basladi-1100005402.html

i̇srail

gazze

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, gazze, haberler, ortadoğu, dışişleri bakanlığı, özgürlük filosu, filistin, i̇srail-filistin