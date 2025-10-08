https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/disislerinden-israile-sert-tepki-ozgurluk-filosuna-mudahale-korsanlik-eylemidir-1100012875.html
Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Özgürlük Filosu’na müdahale korsanlık eylemidir
Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail müdahalesini “soykırımcı Netanyahu hükümetinin... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak, olayı açıkça "korsanlık eylemi" olarak tanımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti için ise “soykırımcı” ifadesi kullanıldı.Uluslararası hukuka açık ihlalAçıklamada, aralarında Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlerin hedef alındığına dikkat çekildi. Müdahalenin, uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir meşruiyeti bulunmadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:Bakanlık açıklamasında İsrail’in, barışçıl yöntemlerle insani yardım ulaştırmaya çalışan girişimleri şiddetle bastırdığı, bu tavrın bölgedeki gerilimi artırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği belirtildi. İsrail’in saldırgan tutumunun insani değerlere doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.
2025
