Trump: Pazar günü Mısır'a gidebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planı müzakerelerinin iyi gitme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, Mısır'a bir ziyarette bulunmayı planladığını... 08.10.2025
ortadoğu
donald trump
mısır
gazze
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planının görüşülmeye devam edildiği Mısır'ı pazar günü ziyaret edebileceğini açıkladı.Konuşmasında Trump, müzakerelerin iyi gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
mısır
gazze
ortadoğu, donald trump, mısır, gazze
ortadoğu, donald trump, mısır, gazze
22:51 08.10.2025 (güncellendi: 23:16 08.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planı müzakerelerinin iyi gitme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, Mısır'a bir ziyarette bulunmayı planladığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planının görüşülmeye devam edildiği Mısır'ı pazar günü ziyaret edebileceğini açıkladı.
Konuşmasında Trump, müzakerelerin iyi gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
Ortadoğu'dan, Arap halklarından ve diğer insanlarla Ortadoğu için olası bir barış anlaşması hakkında görüşüyordum. Ortadoğu'da barış. Bu güzel bir ifade ve gerçekleşmesini umuyoruz. Hafta sonuna doğru, belki Pazar günü oraya gidebilirim ve göreceğiz. Ancak müzakerelerin çok iyi gitme ihtimali çok yüksek