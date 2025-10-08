https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rubio-zamanlama-uygun-olursa-trump-misira-gitmek-isteyebilir-1100037059.html
'Zamanlama uygun olursa Trump Mısır'a gitmek isteyebilir'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Trump'ın Mısır'a gidip gitmeyeceği sorusuna, ABD Başkanı'nın gitmeye istekli olduğunu söylediği bildirildi. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, eğer böyle bir anlaşmaya varılırsa, Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi için bir barış anlaşmasının imza törenine katılmak üzere Ortadoğu'yu ziyaret etmekle ilgileneceğini söyledi.Washington Examiner, Gazze'de bir barış anlaşması imzalanırsa Trump'ın Ortadoğu'ya gidip gitmeyeceği sorulduğunda Rubio'nun şunları dediğini aktardı:Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimle ilgili olarak Rubio, ABD'nin Mısır'da devam eden barış görüşmeleri sırasında 'çok olumlu raporlar' aldığını belirtti. Washington Examiner'ın haberine göre, müzakerecilerin bugün önemli ilerleme kaydettiğini, ancak hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti.Öte yandan Axios, Beyaz Saray'a atıfta bulunarak, Trump'ın şu anda Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın imzalanmasına nezaret etmek üzere Ortadoğu'ya seyahat etmeyi planlamadığını bildirdi.İsrail ile Hamas, geçen haftadan bu yana Mısır'da dolaylı müzakereler yürütüyor. Görüşmelere ABD ve bölge ülkelerinden yetkililer de katılıyor.ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de Gazze sorununu çözmek için 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, diğer hususların yanı sıra derhal ateşkes ve rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyor. Plan ayrıca, Hamas hareketi ve diğer grupların Gazze yönetimindeki rollerinden vazgeçmelerini ve bu yönetimin Trump başkanlığındaki uluslararası bir kurul tarafından denetlenecek 'teknokrat, apolitik bir Filistin komitesine' emanet edilmesini şart koşuyor.Hamas, 3 Ekim'de Gazze Şeridi'nin yönetimini ülke çapında bir mutabakat temelinde bir Filistin komitesine devretmeyi kabul ettiğini açıklamıştıı. Hamas ayrıca, Trump'ın planı doğrultusunda tüm yaşayan İsrailli rehineleri serbest bırakmaya ve ölenlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, hareketin Filistin çapında bir yapı çerçevesinde Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin tartışmalara katılacağını da sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, eğer böyle bir anlaşmaya varılırsa, Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi için bir barış anlaşmasının imza törenine katılmak üzere Ortadoğu'yu ziyaret etmekle ilgileneceğini söyledi.
Washington Examiner, Gazze'de bir barış anlaşması imzalanırsa Trump'ın Ortadoğu'ya gidip gitmeyeceği sorulduğunda Rubio'nun şunları dediğini aktardı:
Bu kararı Başkan Trump vermek zorunda kalacak, ancak zamanlama uygun olursa bunu yapmaya istekli olacağını tahmin ediyorum.
Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimle ilgili olarak Rubio, ABD'nin Mısır'da devam eden barış görüşmeleri sırasında 'çok olumlu raporlar' aldığını belirtti. Washington Examiner'ın haberine göre, müzakerecilerin bugün önemli ilerleme kaydettiğini, ancak hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti.
Öte yandan Axios, Beyaz Saray'a atıfta bulunarak, Trump'ın şu anda Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın imzalanmasına nezaret etmek üzere Ortadoğu'ya seyahat etmeyi planlamadığını bildirdi.
İsrail ile Hamas, geçen haftadan bu yana Mısır'da dolaylı müzakereler yürütüyor. Görüşmelere ABD ve bölge ülkelerinden yetkililer de katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de Gazze sorununu çözmek için 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, diğer hususların yanı sıra derhal ateşkes ve rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyor. Plan ayrıca, Hamas hareketi ve diğer grupların Gazze yönetimindeki rollerinden vazgeçmelerini ve bu yönetimin Trump başkanlığındaki uluslararası bir kurul tarafından denetlenecek 'teknokrat, apolitik bir Filistin komitesine' emanet edilmesini şart koşuyor.
Hamas, 3 Ekim'de Gazze Şeridi'nin yönetimini ülke çapında bir mutabakat temelinde bir Filistin komitesine devretmeyi kabul ettiğini açıklamıştıı. Hamas ayrıca, Trump'ın planı doğrultusunda tüm yaşayan İsrailli rehineleri serbest bırakmaya ve ölenlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, hareketin Filistin çapında bir yapı çerçevesinde Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin tartışmalara katılacağını da sözlerine ekledi.