ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, SDG'yi ziyaret etti
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve CENTCOM Komutanı Amiral Cooper, SDG’yi ziyaret etti. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’nin kuzeydoğusuna giderek SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileriyle bir araya geldi.Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'la birlikte (Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi ve SDG'yle önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.Barrack, ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Hedefimiz, Başkan Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verilmesi’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için birlikte hareket etmelerine olanak tanıyan girişimlere ivme kazandırmaktır” dedi.
