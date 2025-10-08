https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/son-dakika-haberler-adalar-krizi-iran-ab-ulkelerinin-buyukelcilerine-nota-verdi-1100028893.html

Adalar krizi: İran, AB ülkelerinin büyükelçilerine nota verdi

Adalar krizi: İran, AB ülkelerinin büyükelçilerine nota verdi

İran, AB’nin Tahran'daki büyükelçilerini, AB'nin Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu ve adalarla ilgili açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Adalar krizi neye dayanıyor?

İran devlet medyasının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına ilişkin ortak açıklamasının yayımlanmasının ardından, AB ülkelerinin büyükelçileri ve misyon şefleri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'nin Avrupalı diplomatlara hem AB'nin "İran'ın egemenliğindeki adalarla ilgili müdahaleci" açıklamaları hem de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu nedeniyle protesto notası ilettiği kaydedildi.Ne olmuştu?İran ve BAE arasındaki ‘ada krizi’, AB'nin doğrudan taraf olmasıyla ‘Avrupa-İran ada krizi’ne dönüştü. Üç ada neden önemli?Üç ada, Hürmüz Boğazı'nın girişinde, petrol tankerlerinin Körfez'den Umman Körfezi'ne geçişini sağlayan stratejik bir konumda bulunuyor. Bu boğaz, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir rota olması nedeniyle, adalar hem askeri hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

