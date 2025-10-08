https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/son-dakika-haberler-adalar-krizi-iran-ab-ulkelerinin-buyukelcilerine-nota-verdi-1100028893.html
Adalar krizi: İran, AB ülkelerinin büyükelçilerine nota verdi
İran, AB’nin Tahran'daki büyükelçilerini, AB'nin Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu ve adalarla ilgili açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Adalar krizi neye dayanıyor?
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100028712_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_55b8f1f404994f83b5d24fcdcb44dd61.jpg
İran devlet medyasının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına ilişkin ortak açıklamasının yayımlanmasının ardından, AB ülkelerinin büyükelçileri ve misyon şefleri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'nin Avrupalı diplomatlara hem AB'nin "İran'ın egemenliğindeki adalarla ilgili müdahaleci" açıklamaları hem de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu nedeniyle protesto notası ilettiği kaydedildi.Ne olmuştu?İran ve BAE arasındaki ‘ada krizi’, AB'nin doğrudan taraf olmasıyla ‘Avrupa-İran ada krizi’ne dönüştü. Üç ada neden önemli?Üç ada, Hürmüz Boğazı'nın girişinde, petrol tankerlerinin Körfez'den Umman Körfezi'ne geçişini sağlayan stratejik bir konumda bulunuyor. Bu boğaz, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir rota olması nedeniyle, adalar hem askeri hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.
İran devlet medyasının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına ilişkin ortak açıklamasının yayımlanmasının ardından, AB ülkelerinin büyükelçileri ve misyon şefleri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'nin Avrupalı diplomatlara hem AB'nin "İran'ın egemenliğindeki adalarla ilgili müdahaleci" açıklamaları hem de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu nedeniyle protesto notası ilettiği kaydedildi.
İran ve BAE arasındaki ‘ada krizi’, AB'nin doğrudan taraf olmasıyla ‘Avrupa-İran ada krizi’ne dönüştü.
16 Ekim 2024'te Brüksel'de düzenlenen ilk AB-KİK Zirvesi'nde yayınlanan ortak bildiride, AB liderleri İran'ı ‘Büyük Tünb, Küçük Tünb ve Ebu Musa adalarının BAE toprağı üzerindeki işgalini sona erdirmeye’ ve BM Şartı'na uymaya
çağırdı. Bu, AB'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülse de, İran tarafından ‘sömürgeci müdahale’ olarak nitelendirildi.
Üç ada, Hürmüz Boğazı'nın girişinde, petrol tankerlerinin Körfez'den Umman Körfezi'ne geçişini sağlayan stratejik bir konumda bulunuyor. Bu boğaz, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir rota olması nedeniyle, adalar hem askeri hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.
İran'ın İddiaları
: İran, adaların MÖ 6’ncı yüzyıldan beri Pers İmparatorluğu'nun bir parçası olduğunu savunuyor.
BAE'nin İddiaları
: BAE, adaların 7’nci yüzyıldan beri Arap kontrolünde olduğunu ve İngiltere’nin 1971'de adaları Şarika ve Res el-Hayme emirliklerine (BAE'nin parçası) devrettiğini söylüyor.