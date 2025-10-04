https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/iran-savunma-bakani-nasirzade-muhtemel-bir-savasa-haziriz-1099921965.html
İran Savunma Bakanı Nasirzade: Muhtemel bir savaşa hazırız
İran Savunma Bakanı Nasirzade: Muhtemel bir savaşa hazırız
Sputnik Türkiye
İran Savunma Bakanı Nasirzade, ABD ve İsrail'in tehditlerini 'psikolojik harekat' olarak nitelendirerek muhtemel bir savaşa da hazırlıklı olduklarını söyledi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T18:04+0300
2025-10-04T18:04+0300
2025-10-04T18:04+0300
poli̇ti̇ka
i̇ran
türkiye
i̇srail
i̇ran savunma bakanlığı
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg
Türkiye'ye ziyareti sonrasında basına açıklama yapan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Türk yetkililerle İsrail'in bölgedeki tüm ülkeler için yarattığı tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.Görülmede Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktaran Nasirzade, "İyi bir ziyaret oldu çünkü uzun zamandır bu konuda Türkiye ile bir araya gelmemiş veya görüş alışverişinde bulunmamıştık" dedi.İranlı bakan, Türkiye ve İran'ın ortak noktalarının görüş farklılıklarından daha fazla olduğunu ifade etti.Nasirzade, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına dair soruya ise şu yanıtı verdi:Küresel Sumud konvoyuna İsrail'in saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nasirzade, "Bu konvoy aslında uluslararası toplumun iradesinin bir sembolü. Siyonist rejim buna saldırıda bulundu. Bu rejim için kırmızı çizgi yok ancak dünya karşı karşıya oldukları büyük tehdidin farkına vardı ve dünya halkları bu konuda kesinlikle daha fazla benzer eylem görecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/macaristan-rusya-ve-abye-avrupada-guvenlik-konusunda-muzakereler-yapmayi-teklif-etti-ukrayna-en-1099916246.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3813a926e65d1147b5d6e1fe0ddd8a0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, türkiye, i̇srail, i̇ran savunma bakanlığı, savaş
i̇ran, türkiye, i̇srail, i̇ran savunma bakanlığı, savaş
İran Savunma Bakanı Nasirzade: Muhtemel bir savaşa hazırız
İran Savunma Bakanı Nasirzade, ABD ve İsrail'in tehditlerini 'psikolojik harekat' olarak nitelendirerek muhtemel bir savaşa da hazırlıklı olduklarını söyledi.
Türkiye'ye ziyareti sonrasında basına açıklama yapan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Türk yetkililerle İsrail'in bölgedeki tüm ülkeler için yarattığı tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Görülmede Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktaran Nasirzade, "İyi bir ziyaret oldu çünkü uzun zamandır bu konuda Türkiye ile bir araya gelmemiş veya görüş alışverişinde bulunmamıştık" dedi.
İranlı bakan, Türkiye ve İran'ın ortak noktalarının görüş farklılıklarından daha fazla olduğunu ifade etti.
Nasirzade, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına dair soruya ise şu yanıtı verdi:
Bu hareketliliğin büyük bir kısmı psikolojik harekattır. Sürekli olarak saldırı yapılacağını tekrarlayarak toplumu ikileme düşürmek istiyorlar. Ekonomik istikrarı bozmak istiyorlar ve bu da savaşın bir parçası. Ülkeyi savunmak için sürekli hazırız. Bize savaş dayatılırsa asker olarak görevimiz savunmaktır.
Küresel Sumud konvoyuna İsrail'in saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nasirzade, "Bu konvoy aslında uluslararası toplumun iradesinin bir sembolü. Siyonist rejim buna saldırıda bulundu. Bu rejim için kırmızı çizgi yok ancak dünya karşı karşıya oldukları büyük tehdidin farkına vardı ve dünya halkları bu konuda kesinlikle daha fazla benzer eylem görecek" ifadelerini kullandı.