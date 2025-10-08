Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ryabkov-ukrayna-meselesinde-alaska-zirvesiyle-yakalanan-ivme-kayboldu-1100023794.html
Ryabkov: Ukrayna meselesinde Alaska Zirvesi'yle yakalanan ivme kayboldu
Ryabkov: Ukrayna meselesinde Alaska Zirvesi'yle yakalanan ivme kayboldu
Avrupa'nın Ukrayna çatışmasının sürmesini öngören tutumundan vazgeçmediğine dikkat çeken Ryabkov, bu tutumun Alaska Zirvesi'nde sonra oluşan olumlu ivmeyi...
2025-10-08T13:44+0300
2025-10-08T13:44+0300
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmesinin Ukrayna'da çözüme kazandırdığı ivmenin Avrupalıların çabalarıyla tükendiğini belirtti. Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Ukrayna krizinde Anchorage'daki Putin-Trump zirvesiyle başlayan olumlu havanın değiştiğini kaydetti.Ryabkov, "Anchorage'da anlaşma yönünde oluşan güçlü ivme, barış karşıtları ve son Ukraynalıya kadar savaş destekçilerinin çabalarıyla büyük ölçüde tükendi. Bu, başta Avrupalılar olmak üzere, açıkça ve doğrudan dile getirdiğimiz yıkıcı faaliyetlerin bir sonucudur" dedi.'ABD'den START Anlaşması konusunda yanıt gelmedi'Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'yla (START) ilgili önerisine ABD'den henüz bir almadıklarını söyledi.Ryabkov, "Elbette, ABD Başkanı'nın ve Beyaz Saray Sözcüsü'nün kamuoyuna verdiği mesajı dikkatlice kaydettik. Mesele şu ki, biz bunu teklif ettik. Bu, uzatılmış bir el, eğer ilgi duymuyorlarsa, biz de onsuz idare ederiz" ifadelerini kullandı.Putin'in önerisinin anlaşmanın uzatılmasını öngörmediğini, anlaşmanın sona ereceği 6 Şubat 2026'dan sonra da START Anlaşması'ndaki temel niceliksel sınırlara uymayı içerdiğini anlatan Ryabkov, "Bu, ancak ABD'nin stratejik istikrardaki mevcut eşitliği ve dengeyi baltalayacak adımlar atmaması durumunda mümkün" mesajını da gönderdi.Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduklarını açıklamıştı.ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.
Ryabkov: Ukrayna meselesinde Alaska Zirvesi'yle yakalanan ivme kayboldu

13:44 08.10.2025
Abone ol
Avrupa'nın Ukrayna çatışmasının sürmesini öngören tutumundan vazgeçmediğine dikkat çeken Ryabkov, bu tutumun Alaska Zirvesi'nde sonra oluşan olumlu ivmeyi ortadan kaldırdığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmesinin Ukrayna'da çözüme kazandırdığı ivmenin Avrupalıların çabalarıyla tükendiğini belirtti.

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Ukrayna krizinde Anchorage'daki Putin-Trump zirvesiyle başlayan olumlu havanın değiştiğini kaydetti.

Ryabkov, "Anchorage'da anlaşma yönünde oluşan güçlü ivme, barış karşıtları ve son Ukraynalıya kadar savaş destekçilerinin çabalarıyla büyük ölçüde tükendi. Bu, başta Avrupalılar olmak üzere, açıkça ve doğrudan dile getirdiğimiz yıkıcı faaliyetlerin bir sonucudur" dedi.

'ABD'den START Anlaşması konusunda yanıt gelmedi'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'yla (START) ilgili önerisine ABD'den henüz bir almadıklarını söyledi.

Ryabkov, "Elbette, ABD Başkanı'nın ve Beyaz Saray Sözcüsü'nün kamuoyuna verdiği mesajı dikkatlice kaydettik. Mesele şu ki, biz bunu teklif ettik. Bu, uzatılmış bir el, eğer ilgi duymuyorlarsa, biz de onsuz idare ederiz" ifadelerini kullandı.

Putin'in önerisinin anlaşmanın uzatılmasını öngörmediğini, anlaşmanın sona ereceği 6 Şubat 2026'dan sonra da START Anlaşması'ndaki temel niceliksel sınırlara uymayı içerdiğini anlatan Ryabkov, "Bu, ancak ABD'nin stratejik istikrardaki mevcut eşitliği ve dengeyi baltalayacak adımlar atmaması durumunda mümkün" mesajını da gönderdi.

Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.
