Putin ve Modi, Rusya-Hindistan ilişkilerini görüştü
Putin ve Modi, Rusya-Hindistan ilişkilerini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliğini ve ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle düzenlenen hükümet toplantısında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği konularını ele aldığını belirtti.Putin, “Modern tarihte, daha doğrusu Sovyetler Birliği döneminden bu yana ve yeni Rusya döneminde, Hindistan ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece güven temelli, dostane ve kesinlikle partiler üstü bir nitelik taşıyor” dedi.Rus lider, Hindistan’ın yüksek ekonomik büyüme hızına dikkat çekerek, ülkenin bağımsız ve egemen bir politika izlediğini vurguladı.Ayrıca, Modi’yi 75. yaş günü dolayısıyla tebrik ettiğini belirten Putin, Modi’nin Moskova ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.Putin, Modi ile olan kişisel ilişkilerine değer verdiğini ve ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda diyaloğu sürdürmeyi umduğunu dile getirdi.Öte yandan Kremlin yapılan açıklamada, Putin ve Modi’nin, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Rus liderin Hindistan ziyareti hazırlıklarını ve Ukrayna’daki durumu da görüştüğü belirtildi.
Putin ve Modi, Rusya-Hindistan ilişkilerini görüştü

17:38 17.09.2025
© Fotoğraf : Alexander Nemenov/Pool PhotoRussian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024.
Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© Fotoğraf : Alexander Nemenov/Pool Photo
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliğini ve ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle düzenlenen hükümet toplantısında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği konularını ele aldığını belirtti.
Putin, “Modern tarihte, daha doğrusu Sovyetler Birliği döneminden bu yana ve yeni Rusya döneminde, Hindistan ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece güven temelli, dostane ve kesinlikle partiler üstü bir nitelik taşıyor” dedi.
Rus lider, Hindistan’ın yüksek ekonomik büyüme hızına dikkat çekerek, ülkenin bağımsız ve egemen bir politika izlediğini vurguladı.
Ayrıca, Modi’yi 75. yaş günü dolayısıyla tebrik ettiğini belirten Putin, Modi’nin Moskova ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.
Putin, Modi ile olan kişisel ilişkilerine değer verdiğini ve ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda diyaloğu sürdürmeyi umduğunu dile getirdi.
Öte yandan Kremlin yapılan açıklamada, Putin ve Modi’nin, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Rus liderin Hindistan ziyareti hazırlıklarını ve Ukrayna’daki durumu da görüştüğü belirtildi.
