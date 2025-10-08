https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rus-siber-guvenlik-uzmani-guney-koredeki-veri-merkezi-yangini-ihmalden-kaynaklandi-1100036866.html

Rus siber güvenlik uzmanı: Güney Kore’deki veri merkezi yangını ihmalden kaynaklandı

Rus siber güvenlik uzmanı: Güney Kore’deki veri merkezi yangını ihmalden kaynaklandı

Sputnik Türkiye

Rus siber güvenlik uzmanı Maksim Arefyev, Güney Kore’de 750 bin devlet memurunun belgelerinin kaybolmasına neden olan veri merkezi yangınının, yedekleme... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T21:29+0300

2025-10-08T21:29+0300

2025-10-08T21:27+0300

dünya

güney kore

veri merkezi

yangın

bulut

siber güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078919419_0:235:2803:1812_1920x0_80_0_0_2a24f55698396acd82453bc6e9b76616.jpg

Rus siber güvenlik uzmanı Maksim Arefyev, Güney Kore’de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) veri merkezinde çıkan ve G-Drive bulut sistemini çökerterek yaklaşık 750 bin devlet memurunun belgelerinin yok olmasına yol açan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu.Yangının bir güç kaynağı biriminin yanmasından kaynaklandığını belirten Arefyev, bu noktada da ihmal olabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti.Güney Kore'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) veri merkezinde çıkan yangın, 750 bin devlet memurunun belgelerini barındıran G-Drive bulut sistemini tamamen yok etmiş, yedekleme eksikliği nedeniyle veriler kurtarılamamıştı.İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'na göre yangın, binanın beşinci katındaki bir sunucu odasından çıktı. Merkezi hükümet kurumlarına destek sağlayan 96 önemli bilgi sistemi hasar gördü.2018 yılından bu yana faaliyet gösteren G-Drive, personele 30 GB'a kadar bulut depolama alanı sunuyordu. Ancak sistemin mimarisi, harici yedek kopya oluşturmayı desteklemediği için saklanan verilerin kurtarılması mümkün olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/guney-kore-savunma-butcesini-artiriyor-1099821406.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, veri merkezi, yangın, bulut, siber güvenlik