https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/guney-kore-savunma-butcesini-artiriyor-1099821406.html

Güney Kore savunma bütçesini artırıyor

Güney Kore savunma bütçesini artırıyor

Sputnik Türkiye

Güney Kore, güvenlik stratejisini güçlendiriyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, savunma bütçesinin gelecek yıl yüzde 8.2 artacağını açıkladı. Yeni yatırımların... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T14:17+0300

2025-10-01T14:17+0300

2025-10-01T14:17+0300

asya & pasifik

güney kore

kuzey kore

rusya savunma bakanlığı

ordu

barış

savunma bütçesi

lee jae-myung

savunma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/07/1044674342_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_782940f2d3fec1a4f13dbcefaeefa1ef.jpg

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Silahlı Kuvvetler Günü’nde yaptığı konuşmada ülkenin savunma bütçesinin 2025’te 66.3 trilyon won’a (yaklaşık 47.1 milyar dolar) çıkarılacağını duyurdu. Lee, “Barış ve refahı güvence altına almak için başkalarına güvenemeyiz; kendi gücümüzü artırmalıyız” diyerek artışın gerekçesini açıkladı.Yeni teknolojilere büyük yatırım Bütçedeki artışın özellikle insansız hava araçları ve robotik savunma sistemlerine ayrılacağı bildirildi. Lee, modern savaş teknolojilerinin ülkenin caydırıcılığını artıracağını söyledi.Kuzey Kore ile diyalog mesajı veren Lee, 'barışın ancak sağlam bir savunma altyapısı üzerine kurulabileceğini' ifade etti. Siyasi arka plan Lee, Haziran ayında ani seçimlerin ardından göreve gelmişti. Önceki lider Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilanıyla başlayan siyasi krizin ardından iktidara gelen Lee, ordunun halk nezdinde zedelenen güvenini yeniden tesis etme sözü verdi. Lee konuyla ilgili “Halkı korumak için var olan bir ordu asla silahlarını halka doğrultmamalıdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kore-yarimadasi-giderek-isiniyor-guney-kore-ve-abd-gercek-muhimmatli-hava-tatbikatina-basladi-1087262763.html

güney kore

kuzey kore

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, güney kore, kuzey kore, rusya savunma bakanlığı, ordu, barış, savunma bütçesi, lee jae-myung