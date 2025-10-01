Güney Kore savunma bütçesini artırıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/guney-kore-savunma-butcesini-artiriyor-1099821406.html
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Silahlı Kuvvetler Günü’nde yaptığı konuşmada ülkenin savunma bütçesinin 2025’te 66.3 trilyon won’a (yaklaşık 47.1 milyar dolar) çıkarılacağını duyurdu. Lee, “Barış ve refahı güvence altına almak için başkalarına güvenemeyiz; kendi gücümüzü artırmalıyız” diyerek artışın gerekçesini açıkladı.Yeni teknolojilere büyük yatırım Bütçedeki artışın özellikle insansız hava araçları ve robotik savunma sistemlerine ayrılacağı bildirildi. Lee, modern savaş teknolojilerinin ülkenin caydırıcılığını artıracağını söyledi.Kuzey Kore ile diyalog mesajı veren Lee, 'barışın ancak sağlam bir savunma altyapısı üzerine kurulabileceğini' ifade etti. Siyasi arka plan Lee, Haziran ayında ani seçimlerin ardından göreve gelmişti. Önceki lider Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilanıyla başlayan siyasi krizin ardından iktidara gelen Lee, ordunun halk nezdinde zedelenen güvenini yeniden tesis etme sözü verdi. Lee konuyla ilgili “Halkı korumak için var olan bir ordu asla silahlarını halka doğrultmamalıdır” dedi.
