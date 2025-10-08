https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rus-disislerinden-ukrayna-ordsunun-teror-saldirilarini-ortbas-eden-nato-ve-abye-kinama-1100030649.html
Rus Dışişleri'nden Ukrayna ordsunun terör saldırılarını örtbas eden NATO ve AB'ye kınama
Rus Dışişleri’nden Ukrayna ordsunun terör saldırılarını örtbas eden NATO ve AB'ye kınama
08.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada NATO ve AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik terör saldırılarını örtbas etmesinin kendilerini suç ortağı haline getirdiklerini vurguladı.Zaharova, "Birkaç hafta önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki Dnepropetrovsk yüksek gerilim hattına düzenlediği saldırı hasara yol açtı. Bu santralin dış elektrik beslemesinin kesilmesine yol açtı. AB ve NATO ülkeleri, Kiev rejiminin bu tür terör saldırılarını örtbas ederek Ukrayna'yı sivil nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlemeye teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğrudan suç ortağı haline de geliyor" diye konuştu.Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda 'Zaporojye NGS - Dnepropetrovskaya' yüksek voltajlı elektrik nakil hattının hasar aldığını anımsatan Zaharova, bunun sonucunda santrale dışarıdan elektrik temininin durduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada NATO ve AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik terör saldırılarını örtbas etmesinin kendilerini suç ortağı haline getirdiklerini vurguladı.
Zaharova, "Birkaç hafta önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki Dnepropetrovsk yüksek gerilim hattına düzenlediği saldırı hasara yol açtı. Bu santralin dış elektrik beslemesinin kesilmesine yol açtı. AB ve NATO ülkeleri, Kiev rejiminin bu tür terör saldırılarını örtbas ederek Ukrayna'yı sivil nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlemeye teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğrudan suç ortağı haline de geliyor" diye konuştu.
Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda 'Zaporojye NGS - Dnepropetrovskaya' yüksek voltajlı elektrik nakil hattının hasar aldığını anımsatan Zaharova, bunun sonucunda santrale dışarıdan elektrik temininin durduğunu kaydetti.