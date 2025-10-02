Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/zaharova-zelenskiy-cocuklar-hakkinda-yalan-soylemeye-devam-ediyor-1099847399.html
Zaharova: Zelenskiy çocuklar hakkında yalan söylemeye devam ediyor
Zaharova: Zelenskiy çocuklar hakkında yalan söylemeye devam ediyor
İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna tarafının Ruslara sadece 339 çocuğun bulunduğu bir liste teslim etmesine rağmen Kiev'den gelen çelişkili açıklamalar... 02.10.2025
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
moskova
rusya
mariya zaharova
çocuk
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1600 çocuğun Rusya'dan Ukrayna'ya döndürüldüğünü öne süren Vladimir Zelenskiy'in yalan söylemeyi sürdürdüğünü belirtti.Basın toplantısında Zelenskiy'in Ukraynalı çocuklarla ilgili yeni iddiasını değerlendiren Zaharova, "Rus yetkili makamlarının Ukrayna'ya yaklaşık 1500 çocuk teslim edildiğinden haberi yok. Bu, bir diğer korkunç, vicdansız ve ruhsuz uydurma" dedi.İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunda Ukrayna heyetinin Rus tarafına 339 çocuğun isminin olduğu bir liste verdiğini anımsatan Zaharova, "Binlerce, on binlerce, milyonlarca değil, sadece 339 isim. Eğer Kiev rejimi on binlerce Ukraynalı çocuğa ait veriye sahipse, neden bunları hiçbir şekilde kamuoyuna sunmuyor?" sorusunu yöneltti.Rus Dışişleri Sözcüsü, Moskova'nın çatışma nedeniyle ayrı düşen çocukları ailelerine döndürmek için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, moskova, rusya, mariya zaharova, çocuk
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, moskova, rusya, mariya zaharova, çocuk

Zaharova: Zelenskiy çocuklar hakkında yalan söylemeye devam ediyor

14:13 02.10.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna tarafının Ruslara sadece 339 çocuğun bulunduğu bir liste teslim etmesine rağmen Kiev'den gelen çelişkili açıklamalar, Rusya'nın tepkisini çekiyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1600 çocuğun Rusya'dan Ukrayna'ya döndürüldüğünü öne süren Vladimir Zelenskiy'in yalan söylemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Basın toplantısında Zelenskiy'in Ukraynalı çocuklarla ilgili yeni iddiasını değerlendiren Zaharova, "Rus yetkili makamlarının Ukrayna'ya yaklaşık 1500 çocuk teslim edildiğinden haberi yok. Bu, bir diğer korkunç, vicdansız ve ruhsuz uydurma" dedi.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunda Ukrayna heyetinin Rus tarafına 339 çocuğun isminin olduğu bir liste verdiğini anımsatan Zaharova, "Binlerce, on binlerce, milyonlarca değil, sadece 339 isim. Eğer Kiev rejimi on binlerce Ukraynalı çocuğa ait veriye sahipse, neden bunları hiçbir şekilde kamuoyuna sunmuyor?" sorusunu yöneltti.

Rus Dışişleri Sözcüsü, Moskova'nın çatışma nedeniyle ayrı düşen çocukları ailelerine döndürmek için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aile birleştirme mekanizması uzun zamandır mevcut ve başarıyla işliyor. Zelenskiy bunu bilmiyor olamaz. Bu çalışmanın bugüne kadarki sonuçları şöyle: 115 çocuk Ukrayna ve üçüncü ülkelerdeki akrabalarıyla bir araya getirildi ve 28 çocuk Rusya'ya döndü."

