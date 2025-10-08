https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/putin-bdt-devlet-baskanlari-konseyi-toplantisina-katilmak-uzere-tacikistana-gitti-1100035575.html
Putin, BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Tacikistan’a gitti
Putin, BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Tacikistan’a gitti
08.10.2025
Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Rus lider Vladimir Putin’i Duşanbe Havalimanı’nda bizzat karşıladı.8-10 Ekim tarihleri arasında sürecek ziyaretin çalışma programında ikinci ‘Orta Asya – Rusya’ zirvesine katılım ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı yer alacak.Ayrıca Putin, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon ile görüşmeler gerçekleştirecek. İkili, Rusya-Tacikistan ilişkilerinin geliştirilmesi, stratejik ortaklık ve müttefiklik konularını çeşitli alanlarda ele alacak. Görüşmelerin ardından ortak bir bildiri ile devletler arası, hükümetler arası ve bakanlıklar arası belgelerden oluşan bir paket imzalanacak.
