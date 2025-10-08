https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/putin-bdt-devlet-baskanlari-konseyi-toplantisina-katilmak-uzere-tacikistana-gitti-1100035575.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Tacikistan’a gitti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Rus lider Vladimir Putin’i Duşanbe Havalimanı’nda bizzat karşıladı.8-10 Ekim tarihleri arasında sürecek ziyaretin çalışma programında ikinci ‘Orta Asya – Rusya’ zirvesine katılım ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı yer alacak.Ayrıca Putin, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon ile görüşmeler gerçekleştirecek. İkili, Rusya-Tacikistan ilişkilerinin geliştirilmesi, stratejik ortaklık ve müttefiklik konularını çeşitli alanlarda ele alacak. Görüşmelerin ardından ortak bir bildiri ile devletler arası, hükümetler arası ve bakanlıklar arası belgelerden oluşan bir paket imzalanacak.

