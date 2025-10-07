https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/putin-bdt-ulkeleri-liderleriyle-ikili-iliskileri-gorustu-1100000632.html
Putin, BDT ülkeleri liderleriyle ikili ilişkileri görüştü
Putin, BDT ülkeleri liderleriyle ikili ilişkileri görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT liderleriyle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Duşanbe’de düzenlenecek zirveyi görüştü. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T20:23+0300
2025-10-07T20:23+0300
2025-10-07T20:21+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
yuriy uşakov
duşanbe
tacikistan
emomali rahmon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099928160_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_2571e7d9e816c39059a3adae4b8f9a7c.png
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Duşanbe'de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi’nde ele alınacak konuları görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Duşanbe'de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında yapılacak ortak çalışmalar ele alındı” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un aktardığına göre, Duşanbe'de düzenlenecek BDT zirvesinde ‘BDT Plus’ formatının kurulması konusu gündeme gelecek, ayrıca Putin, 8-10 Ekim tarihleri arasında sürecek Tacikistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile görüşecek. Taraflar, görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin bir bildiri imzalayacak.Putin, diğer BDT ülkleri liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak. Uşakov, Rus liderin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme olasılığını da dışlanmadı.Uşakov ayrıca, BDT üyesi tüm devlet başkanlarının Putin'in doğum gününü kutladığı bilgisini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1099994741.html
duşanbe
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099928160_32:0:664:474_1920x0_80_0_0_c56102738dcc610702db754b44cd507b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), yuriy uşakov, duşanbe, tacikistan, emomali rahmon
kremlin, vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), yuriy uşakov, duşanbe, tacikistan, emomali rahmon
Putin, BDT ülkeleri liderleriyle ikili ilişkileri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT liderleriyle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Duşanbe’de düzenlenecek zirveyi görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Duşanbe'de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi’nde ele alınacak konuları görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Duşanbe'de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında yapılacak ortak çalışmalar ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un aktardığına göre, Duşanbe'de düzenlenecek BDT zirvesinde ‘BDT Plus’ formatının kurulması konusu gündeme gelecek, ayrıca Putin, 8-10 Ekim tarihleri arasında sürecek Tacikistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile görüşecek. Taraflar, görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin bir bildiri imzalayacak.
Putin, diğer BDT ülkleri liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak. Uşakov, Rus liderin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme olasılığını da dışlanmadı.
Uşakov ayrıca, BDT üyesi tüm devlet başkanlarının Putin'in doğum gününü kutladığı bilgisini aktardı.