Putin, BDT ülkeleri liderleriyle ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT liderleriyle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Duşanbe'de düzenlenecek zirveyi görüştü. 07.10.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099928160_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_2571e7d9e816c39059a3adae4b8f9a7c.png

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Duşanbe'de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi’nde ele alınacak konuları görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Duşanbe'de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında yapılacak ortak çalışmalar ele alındı” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un aktardığına göre, Duşanbe'de düzenlenecek BDT zirvesinde ‘BDT Plus’ formatının kurulması konusu gündeme gelecek, ayrıca Putin, 8-10 Ekim tarihleri arasında sürecek Tacikistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile görüşecek. Taraflar, görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin bir bildiri imzalayacak.Putin, diğer BDT ülkleri liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak. Uşakov, Rus liderin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme olasılığını da dışlanmadı.Uşakov ayrıca, BDT üyesi tüm devlet başkanlarının Putin'in doğum gününü kutladığı bilgisini aktardı.

