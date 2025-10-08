https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/peskov-putin-ile-aliyev-persembe-gunu-dusenbede-bir-araya-gelecek-1100036565.html

Peskov: Putin ile Aliyev perşembe günü Duşenbe’de bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in perşembe günü Duşanbe’de bir araya geleceğini açıkladı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in perşembe günü Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bir araya geleceğini, görüşmede ikili ilişkilerin ele alacağını belirtti.Peskov, “Görüşmenin gerçekleşecek olması, iki liderin tüm güncel konuları ele alma niyetinde olduğunu gösteriyor” dedi.Görüşmenin ana gündem maddesinin ikili ilişkiler olacağına işaret eden Peskov, Rus tarafının olumlu bir yaklaşımla görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.Putin ve Aliyev arasında önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesini ‘önemli’ olarak nitelendiren Peskov, liderlerin en son 3 Eylül’de Pekin’de, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü kutlamalarında bir araya geldiğini anımsattı.Üç günlük resmi bir ziyaret için Tacikistan’da bulunan Putin, ziyaret kapsamında ikinci ‘Orta Asya - Rusya’ zirvesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılacak.

SON HABERLER

