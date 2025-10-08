https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/pakistan-sinirinda-kanli-catisma-konvoya-pusu-kuruldu-30dan-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1100026600.html

Pakistan sınırında kanlı çatışma: Konvoya pusu kuruldu, 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti

Pakistan sınırında kanlı çatışma: Konvoya pusu kuruldu, 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti

Afganistan sınırındaki Orakzai bölgesinde askeri konvoya pusu kuruldu. Çıkan çatışmada 11 asker ve 19 militan öldü. Pakistan Talibanı saldırının sorumluluğunu... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Pakistan ordusu, çarşamba sabahı Afganistan sınırına yakın Orakzai bölgesinde düzenlenen bir istihbarat operasyonu sırasında silahlı gruplarla şiddetli çatışma yaşandığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Taliban tarafından gelen yoğun ateşe karşılık verildiği aktarıldı.Çatışmada Yarbay Junaid Arif ve yardımcısı Binbaşı Tayyab Rahat dahil 11 asker hayatını kaybetti. Ordunun verdiği bilgilere göre 19 silahlı militan da öldürüldü.Pakistan Talibanı sorumluluğu üstlendi Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi. Grup, son aylarda güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırmıştı. TTP, Pakistan’daki mevcut yönetimi devirmek ve kendi katı İslami yönetimini kurmak istiyor.Sınırda Gerilim Tırmanıyor İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın komşu Afganistan’da eğitim alıp saldırılar planladığını iddia ediyor. Ayrıca Hindistan’ın bu gruplara destek verdiği öne sürülüyor. Afganistan ve Hindistan ise bu suçlamaları reddediyor.

