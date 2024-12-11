https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/taliban-ust-duzey-yetkilisi-hakkani-kabilde-meydana-gelen-patlamada-oldu-1091411957.html

Taliban üst düzey yetkilisi Hakkani, Kabil’de meydana gelen patlamada öldü

Taliban üst düzey yetkilisi Hakkani, Kabil’de meydana gelen patlamada öldü

Sputnik Türkiye

Afganistan’daki Taliban geçici hükümetinin Mülteci Bakanı Halil el-Rahman Hakkani, Kabil’de meydana gelen bi patlamada hayatını kaybetti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T16:26+0300

2024-12-11T16:26+0300

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terör saldırısı

siraceddin hakkani

hibetullah ahundzade

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Yerel haber sitesi Tolonews’a göre Hakkani, Taliban’ın Mülteci Bakanlığı alanındaki bir camide Türkiye saatiyle 13.20 civarında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Çeşitli kaynakların ifadelerine göre, patlamada 4 ila 9 kişi hayatını kaybetti.Çoğu kaynak, patlamanın intihar saldırısı olduğunu belirtiyor. Kimi kaynaklara göre ise camiye önceden patlayıcı yerleştirildi.Halil el-Rahman Hakkani, Taliban’ın en üst düzey lideri Hibetullah Ahundzade’nin radikal iç politikalarını eleştirmesiyle tanınan ve Batı medyasında onun yerine geçebilecek kişi olarak tanıtılan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani’nin öz amcasıydı.

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ortadoğu, afganistan, kabil, taliban, hakkani, terör saldırısı, siraceddin hakkani, hibetullah ahundzade