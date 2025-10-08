https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-sloganinin-anlami-ne-1100031235.html

‘Nehirden denize, Filistin özgür olacak’ sloganının anlamı ne?

‘Nehirden denize, Filistin özgür olacak’ sloganının anlamı ne?

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından dünya genelinde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde sıkça duyulan ‘Nehirden denize, Filistin özgür olacak’ sloganının anlamı ve kökeni. Slogan ne demek?

2025-10-08T17:08+0300

2025-10-08T17:08+0300

2025-10-08T17:08+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

filistin

gazze

i̇srail

haberler

yaser arafat

susan sarandon

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

hamas

columbia üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100031081_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a3b1e937f86ea3f77e73d63675f2e24.jpg

Slogan ilk kez 1960’larda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanıldı. O dönemde Yaser Arafat liderliğindeki FKÖ, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar uzanan tarihi Filistin topraklarında tek bir devlet kurulmasını savunuyordu.Ancak 1990’lardaki Oslo sürecinin başarısızlığı ve 2000 yılındaki Camp David görüşmelerinin sonuçsuz kalması, iki devletli çözüm umudunu zayıflattı. Sloganın anlamı ne?Bu ifade, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgeyi tarihsel olarak Filistin olarak bilinen, alanı tanımlıyor.Hamas, 2017’deki tüzüğünde bu ifadeyi kullandı.Netanyahu’nun partisi de kullandı1977’de Benjamin Netanyahu’nun Likud partisinin seçim manifestosunda ‘Deniz ile Ürdün arasında yalnızca İsrail egemenliği olacak’ ifadesi yer aldı.Akademisyen Maha Nassar’a göre, 1967’den önce de kullanılan slogan, o dönem Filistinlilerin yalnızca İsrail yönetiminden değil, Batı Şeria’daki Ürdün yönetiminden ve Gazze’deki Mısır yönetiminden de kurtulma umutlarını ifade ediyordu.Sloganı kullandığı için eleştirilenler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/hamas-sozcusu-sputnike-konustu-en-onemlisi-gazzede-ateskes-diger-detaylar-gorusulebilir-1099905462.html

filistin

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nehirden denize filistin özgür olacak, slogan, anlamı, tarih, filistin tarihi, fkö, yaser arafat