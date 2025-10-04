https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/hamas-sozcusu-sputnike-konustu-en-onemlisi-gazzede-ateskes-diger-detaylar-gorusulebilir-1099905462.html

Hamas sözcüsü Sputnik’e konuştu: En önemlisi Gazze’de ateşkes, diğer detaylar görüşülebilir

Hamas’ın Medya Sorumlusu Kilani, ABD Başkanı Trump’ın Gazze ile ilgili önerilerinin en önemli maddesinin Gazze’de ateşkes olduğunu, diğer detayların üzerinde... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ateşkesine ilişkin önerilerini değerlendirdi.Gazze'de ateşkes anlaşmasının şartlarının Hamas tarafından kabul edilmesinin silahların teslimi anlamına gelmediğine dikkat çeken Kilani, silahların tesliminin, kendi ordusuna sahip tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.Sözcü, Hamas'ın Filistinlilerin topraklarından sürülmemesi koşuluyla ABD'nin planını kabul ettiğini söyleyerek, Gazze Şeridi'nin yönetimi meselesinin sadece Hamas tarafından değil, Filistin halkı tarafından kararlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.Kilani ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'nin girişimiyle Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması konusunda gerçek bir garanti vermesine inanmanın imkansız olduğunu, zira başbakanın daha önce Lübnan ile benzer bir anlaşma imzaladığını ve bunu ihlal etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

