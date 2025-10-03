https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/mossad-ajanina-bilgi-satan-avukat-yakalandi-1099886570.html

Mossad ajanı Serkan Çiçek'e bilgi satan avukat da yakalandı: Çok sayıda casusa bilgi sattığı iddia ediliyor

Mossad ajanı Serkan Çiçek'e bilgi satan avukat da yakalandı: Çok sayıda casusa bilgi sattığı iddia ediliyor

Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat İstanbul'da yakalandı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı. Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.Mossad'a casusluk yapan çok sayıda kişiyle calıştığı iddiasıTuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi. Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

