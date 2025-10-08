Türkiye
MHP lideri Bahçeli, Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı
MHP lideri Bahçeli, Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye ziyareti sırasında bağlamasını hediye etti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.Bingöl, ziyarette Çeke Çeke deyişini seslendirdikten sonra bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.
22:03 08.10.2025
© AA / MHPMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA / MHP
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye ziyareti sırasında bağlamasını hediye etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.
Bingöl, ziyarette Çeke Çeke deyişini seslendirdikten sonra bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.
