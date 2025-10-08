MHP lideri Bahçeli, Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/mhp-lideri-bahceli-yavuz-bingolu-makaminda-agirladi-1100037001.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye ziyareti sırasında bağlamasını hediye etti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.Bingöl, ziyarette Çeke Çeke deyişini seslendirdikten sonra bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.

