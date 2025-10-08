https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/mhp-lideri-bahceli-yavuz-bingolu-makaminda-agirladi-1100037001.html
MHP lideri Bahçeli, Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı
MHP lideri Bahçeli, Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye ziyareti sırasında bağlamasını hediye etti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T22:03+0300
2025-10-08T22:03+0300
2025-10-08T22:03+0300
yavuz bingöl
devlet bahçeli
bağlama
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100037510_0:15:1253:720_1920x0_80_0_0_4602936ded4eb9be0cb9d8664a476480.jpg
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.Bingöl, ziyarette Çeke Çeke deyişini seslendirdikten sonra bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/gullunun-olumuyle-ilgili-bilirkisi-heyetinden-inceleme-maddi-gercegin-ortaya-cikacagina-inaniyoruz-1100035682.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100037510_137:0:1116:734_1920x0_80_0_0_2ac109957295841df58c80eef94b0129.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yavuz bingöl, devlet bahçeli, bağlama
yavuz bingöl, devlet bahçeli, bağlama
MHP lideri Bahçeli, Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye ziyareti sırasında bağlamasını hediye etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.
Bingöl, ziyarette Çeke Çeke deyişini seslendirdikten sonra bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.