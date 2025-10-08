Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/gullunun-olumuyle-ilgili-bilirkisi-heyetinden-inceleme-maddi-gercegin-ortaya-cikacagina-inaniyoruz-1100035682.html
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi heyeti devreye girdi. Heyet evde yaklaşık 3 saat süen bir... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T19:50+0300
2025-10-08T19:50+0300
türki̇ye
güllü
şarkıcı güllü
ölüm
bilirkişi raporu
bilirkişi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100035816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0bc98f1b4535b55fe6c5ee6bdeb15494.jpg
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti olayın yaşandığı ev ve alanda inceleme gerçekleştirdi.İncelemelere Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da katıldı.Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler yaptı.Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında aile avukatı Rahmi Çelik bir açıklama yaptı.Avukat Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti.Otopside DNA profili çıkmadığını açıklayan Avukat Çelik şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/gullunun-cocuklarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-alkol-aldiginda-normalden-hizli-yurur-dengesini-1099960370.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100035816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d72980ebe9ba3e8c60a70d8883caf24d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, şarkıcı güllü, ölüm, bilirkişi raporu, bilirkişi
güllü, şarkıcı güllü, ölüm, bilirkişi raporu, bilirkişi

Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'

19:50 08.10.2025
© AA / Sıtkı YıldızGüllü'nün ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği ev ve alanda bilirkişi incelemesi yapıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği ev ve alanda bilirkişi incelemesi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA / Sıtkı Yıldız
Abone ol
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi heyeti devreye girdi. Heyet evde yaklaşık 3 saat süen bir çalışma gerçekleştirdi. Aile avukatı ses ve görüntü çözümlemeleriyle birikte bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını belirtti.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti olayın yaşandığı ev ve alanda inceleme gerçekleştirdi.
İncelemelere Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da katıldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında aile avukatı Rahmi Çelik bir açıklama yaptı.
Avukat Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti.
Otopside DNA profili çıkmadığını açıklayan Avukat Çelik şunları söyledi:
"Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."
Tuğberk Yağız-Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
Güllü'nün çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı: 'Alkol aldığında normalden hızlı yürür dengesini kaybederdi'
6 Ekim, 16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала