Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi heyeti devreye girdi. Heyet evde yaklaşık 3 saat süen bir... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi heyeti devreye girdi. Heyet evde yaklaşık 3 saat süen bir çalışma gerçekleştirdi. Aile avukatı ses ve görüntü çözümlemeleriyle birikte bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını belirtti.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti olayın yaşandığı ev ve alanda inceleme gerçekleştirdi.
İncelemelere Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da katıldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında aile avukatı Rahmi Çelik bir açıklama yaptı.
Avukat Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti.
Otopside DNA profili çıkmadığını açıklayan Avukat Çelik şunları söyledi:
"Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."