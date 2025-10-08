https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/gullunun-olumuyle-ilgili-bilirkisi-heyetinden-inceleme-maddi-gercegin-ortaya-cikacagina-inaniyoruz-1100035682.html

Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinden inceleme: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz'

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi heyeti devreye girdi. Heyet evde yaklaşık 3 saat süen bir... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti olayın yaşandığı ev ve alanda inceleme gerçekleştirdi.İncelemelere Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da katıldı.Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler yaptı.Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında aile avukatı Rahmi Çelik bir açıklama yaptı.Avukat Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti.Otopside DNA profili çıkmadığını açıklayan Avukat Çelik şunları söyledi:

