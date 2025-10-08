Türkiye
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 35 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, hava sıcaklığı 6 derece azalıyor
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 35 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, hava sıcaklığı 6 derece azalıyor
Bugün hava nasıl olacak? Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji’den kritik sarı kodlu uyarılar var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre 35 ile sarı kodlu, Antalya'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı 3-6 derece azalırken rüzgarın hızı yer yer 70 km/saate çıkacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sel ve su baskınlarına dikkatYağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 35 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, hava sıcaklığı 6 derece azalıyor

06:54 08.10.2025
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 35 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, hava sıcaklığı 6 derece azalıyor
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava tahminlerine göre 35 ile sarı, Antalya’ya ise turuncu kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıkları 3-6 derece azalacak, rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli sağanak bekleniyor; sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre 35 ile sarı kodlu, Antalya'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı 3-6 derece azalırken rüzgarın hızı yer yer 70 km/saate çıkacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale (19°C): Parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile yarın sabah Avrupa Yakası’nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
Afyonkarahisar (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli (20°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Manisa (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Adana (27°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İl genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı.
Burdur (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün kuzeyinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Ankara (20°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çankırı (21°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Eskişehir (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Konya (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bolu (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Düzce (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sinop (25°C): Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya (26°C): Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rize (26°C): Parçalı ve az bulutlu.
Samsun (29°C): Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon (25°C): Parçalı ve az bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Erzurum (24°C): Az bulutlu ve açık.
Kars (24°C): Az bulutlu ve açık.
Malatya (27°C): Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu.
Van (26°C): Az bulutlu ve açık.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır (30°C): Az bulutlu ve açık.
Gaziantep (25°C): Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mardin (27°C): Az bulutlu ve açık.
Siirt (31°C): Az bulutlu ve açık.
