Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 35 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, hava sıcaklığı 6 derece azalıyor

Bugün hava nasıl olacak? Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji’den kritik sarı kodlu uyarılar var.

2025-10-08T06:54+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre 35 ile sarı kodlu, Antalya'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı 3-6 derece azalırken rüzgarın hızı yer yer 70 km/saate çıkacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sel ve su baskınlarına dikkatYağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

