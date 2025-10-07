Türkiye
Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı: Çarşamba gece saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı: Çarşamba gece saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.Yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden sonra ise Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Yağışların çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.Ayrıca sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı: Çarşamba gece saatlerine kadar sürecek

22:19 07.10.2025
© AA / Talip DemirciAntalya'nın Kaş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA / Talip Demirci
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Gece saatlerindne itibaren Mersin için verilen uyarı yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Antalya için de geçerli olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra ise Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yağışların çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.
Ayrıca sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
