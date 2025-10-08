Türkiye
Meloni: Gazze'den dolayı hakkımda dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruldu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rai1 televizyonuna demecinde kendisi ve bazı bakanlar hakkında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek verdikleri gerekçesiyle dava açılması istemiyle UCM’ye başvuru yapıldığını ifade etti.Meloni, “Soykırıma katılmamız gerekçesiyle benimle birlike Bakan (Guido) Crosetto, Bakan (Antonio) Tajani ve sanırım (önde gelen İtalyan savunma şirketi) Leonardo’nun Genel Müdürü Roberto Cingolani hakkında dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş. Dünyada ve tarihte buna benzer bir suçlamanın daha olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.Leonardo Genel Müdürü Roberto Cingolani daha önce şirketin Gazze Şeridi’ndeki soykırıma katıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, yayınladığı raporda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin soykırım olduğu belirtilmişti.Gazze yönetiminin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bini aşmış bulunuyor, kayıpların çoğunu siviller oluşturuyor.
Meloni: Gazze’den dolayı hakkımda dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuruldu

10:08 08.10.2025
© AP Photo / Alessandra TarantinoGiorgia Meloni
İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuru yapıldığını belirtti.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rai1 televizyonuna demecinde kendisi ve bazı bakanlar hakkında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek verdikleri gerekçesiyle dava açılması istemiyle UCM’ye başvuru yapıldığını ifade etti.
Meloni, “Soykırıma katılmamız gerekçesiyle benimle birlike Bakan (Guido) Crosetto, Bakan (Antonio) Tajani ve sanırım (önde gelen İtalyan savunma şirketi) Leonardo’nun Genel Müdürü Roberto Cingolani hakkında dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş. Dünyada ve tarihte buna benzer bir suçlamanın daha olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.
Leonardo Genel Müdürü Roberto Cingolani daha önce şirketin Gazze Şeridi’ndeki soykırıma katıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, yayınladığı raporda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin soykırım olduğu belirtilmişti.
Gazze yönetiminin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bini aşmış bulunuyor, kayıpların çoğunu siviller oluşturuyor.
