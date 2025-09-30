https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/italya-basbakani-meloni-kuresel-sumud-filosu-hemen-durmali-1099807294.html

İtalya Başbakanı Meloni: Küresel Sumud Filosu hemen durmalı

İtalya Başbakanı Meloni: Küresel Sumud Filosu hemen durmalı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan uluslararası filonun misyonunu derhal durdurması çağrısında bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze’ye gitmekte olan yardım filosunun İsrail ablukasını ihlal etmemesi için derhal durması gerektiğini açıkladı.Meloni, İsrail'le karşı karşıya gelmenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu plana dayalı barış için mevcut 'kırılgan dengeyi' bozabileceğini söyledi. Başbakan Meloni “Bu planı bozmaktan mutlu olacak birçok kişi var. Filo’nun İsrail’in deniz ablukasını delme girişiminin buna zemin hazırlamasından endişe ediyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması gerektiğine inanıyorum” dedi.İtalya, ayrıca Küresel Sumud Filosu’na, koruma görevinde olan donanma fırkateyninin kısa süre içinde telsiz çağrısı yaparak katılımcılara gemiden ayrılıp kıyıya dönme fırsatı sunacağını bildirdi.

