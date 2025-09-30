Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/italya-basbakani-meloni-kuresel-sumud-filosu-hemen-durmali-1099807294.html
İtalya Başbakanı Meloni: Küresel Sumud Filosu hemen durmalı
İtalya Başbakanı Meloni: Küresel Sumud Filosu hemen durmalı
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışan uluslararası filonun misyonunu derhal durdurması çağrısında bulundu. İtalya ise Sumud... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T22:37+0300
2025-09-30T22:37+0300
dünya
i̇talya
giorgia meloni
küresel sumud filosu
sumud filosu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
gazze protestosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075885327_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_601cc0735231345d3f069851ba39b304.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze’ye gitmekte olan yardım filosunun İsrail ablukasını ihlal etmemesi için derhal durması gerektiğini açıkladı.Meloni, İsrail'le karşı karşıya gelmenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu plana dayalı barış için mevcut 'kırılgan dengeyi' bozabileceğini söyledi. Başbakan Meloni “Bu planı bozmaktan mutlu olacak birçok kişi var. Filo’nun İsrail’in deniz ablukasını delme girişiminin buna zemin hazırlamasından endişe ediyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması gerektiğine inanıyorum” dedi.İtalya, ayrıca Küresel Sumud Filosu’na, koruma görevinde olan donanma fırkateyninin kısa süre içinde telsiz çağrısı yaparak katılımcılara gemiden ayrılıp kıyıya dönme fırsatı sunacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-haberler-gazzeye-son-2-gun-kuresel-sumud-filosu-nerede-bu-sefer-ablukayi-kiracagiz-1099787428.html
i̇talya
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075885327_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d153e9d13daa15fa49b0771fe7524543.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇talya, giorgia meloni, küresel sumud filosu, sumud filosu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, gazze protestosu
i̇talya, giorgia meloni, küresel sumud filosu, sumud filosu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, gazze protestosu

İtalya Başbakanı Meloni: Küresel Sumud Filosu hemen durmalı

22:37 30.09.2025
© Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışan uluslararası filonun misyonunu derhal durdurması çağrısında bulundu. İtalya ise Sumud Filosu’nu koruyan donanma fırkateyninin kısa süre içinde telsiz çağrısı yaparak katılımcılara gemiden ayrılıp kıyıya dönme fırsatı sunacağını bildirdi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze’ye gitmekte olan yardım filosunun İsrail ablukasını ihlal etmemesi için derhal durması gerektiğini açıkladı.
Meloni, İsrail'le karşı karşıya gelmenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu plana dayalı barış için mevcut 'kırılgan dengeyi' bozabileceğini söyledi.
Başbakan Meloni “Bu planı bozmaktan mutlu olacak birçok kişi var. Filo’nun İsrail’in deniz ablukasını delme girişiminin buna zemin hazırlamasından endişe ediyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması gerektiğine inanıyorum” dedi.
İtalya, ayrıca Küresel Sumud Filosu’na, koruma görevinde olan donanma fırkateyninin kısa süre içinde telsiz çağrısı yaparak katılımcılara gemiden ayrılıp kıyıya dönme fırsatı sunacağını bildirdi.
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала