Malulen emeklilikte merak edilenleri uzmanı detaylı açıkladı
Malulen emeklilikte merak edilenleri uzmanı detaylı açıkladı
Malulen emeklilikle ilgili merak edilen sorular her geçen gün artıyor. Hangi hastalıkların malulen emeklilik kapsamına girdiğini, gerekli şartların neler...
Malulen emeklilikte merak edilenleri uzmanı detaylı açıkladı
Malulen emeklilikle ilgili merak edilen sorular her geçen gün artıyor. Hangi hastalıkların malulen emeklilik kapsamına girdiğini, gerekli şartların neler olduğunu ve kendi rahatsızlık durumlarının emekliliğe engel teşkil edip etmediğini araştırıyor. Konuyla ilgili en çok yöneltilen sorular ve yanıtları uzmanı anlattı.
Malulen emeklilikte en çok sorulan soruları detaylarıyla uzmanı açıkladı. Bir işverene bağlı işçi olarak çalışanlar (4/A), kendi adına Bağkur’lu olarak çalışanlar (4/B) ve memurlar (4/C) gerekli şartların oluşması durumunda malulen emekli olabiliyor.
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan
, merak edilenleri ve malulen emeklilik şartlarını detaylarıyla açıkladı.
Çalışma gücünü kaybeden çalışanlar, belirli şartları sağlamaları halinde malulen emekli olabiliyor. Bu hak, hem iş kazası geçirenleri hem de meslek hastalığına yakalananları kapsıyor. Ancak emeklilik için çalışma gücünün en az yüzde 60’ının kaybedilmesi gerekiyor.
Malulen emeklilikte en çok karıştırılan konu ise rapor süreci. Sadece rapor almak emeklilik için yeterli değil. Öncelikle üniversite veya devlet hastanesinden maluliyete ilişkin rapor alınmalı. Ardından bu durumun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.
Sadece rapor yeterli değil
Raporun yanı sıra kişinin en az 10 yıldır sigortalı olunması ve toplam bin 800 gün (5 yıl) SGK’ya prim ödenmiş olması gerekiyor. Ödenen bu primin de uzun vadeli sigorta kollarına yönelik prim olması şart.
Hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamında?
SGK listesinde 160’a yakın hastalık bulunuyor. Nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz hastalıkları, onkolojik hastalıklar, hematolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, gastroenterolojik, kalp ve damar hastalıkları malulen emeklilik kapsamında. Mesela kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, Parkinson, demans, epilepsi, anemi, Behçet hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları malulen emeklilik gerektiren hastalıklar arasında ve en sık görülen hastalıklar olarak sayılabilir.