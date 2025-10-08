https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/macrona-karsi-favori-siyasetci-olarak-gorulen-le-pen-fransadaki-siyasi-durum-tam-bir-sirk-1100029543.html
Macron'a karşı favori siyasetçi olarak görülen Le Pen: Fransa’daki siyasi durum tam bir sirk
Macron'a karşı favori siyasetçi olarak görülen Le Pen: Fransa’daki siyasi durum tam bir sirk
Sputnik Türkiye
Le Pen, Fransa’da yaşanan siyasi krizi sert sözlerle eleştirerek, “Cumhurbaşkanı Macron, kurumlara değil kendi egosuna hizmet ediyor. Bu sirk ya parlamentonun... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T15:41+0300
2025-10-08T15:41+0300
2025-10-08T15:41+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
françois bayrou
marine le pen
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_0:39:744:458_1920x0_80_0_0_babf4671ccf5b832c79cf81b99c1bfb7.png
Fransa’da siyasi kriz derinleşiyor. Ulusal Birleşme Partisi lideri Marine Le Pen, ülkedeki mevcut siyasi durumu “tam bir sirk” olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ya istifa etmesi ya da parlamentoyu feshetmesi gerektiğini söyledi. Le Pen’e göre kriz, Macron’un “kurumlara saygı göstermemesi” ve “Fransız halkının iradesine karşı gelmesi” nedeniyle büyüyor.'Macron kurumlara değil, kendi iktidarına direniyor'Cournon-d’Auvergne kentinde konuşan Le Pen, Emmanuel Macron’un Fransa’yı uluslararası alanda itibarsızlaştırdığını öne sürdü.Le Pen, “Aslında, içinde bulunduğumuz bu sirk, Cumhurbaşkanı Macron’un kurumlara saygı göstermeyi reddetmesinin sonucudur. Kurumlara direnirken Fransız halkına da direniyor. Bu, ülkeye zarar veren umutsuz bir gösteri. Parlamentonun feshedilmesini veya cumhurbaşkanının istifasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.'Parlamentonun feshi kaçınılmaz'Le Pen, herhangi bir hükümete karşı güvensizlik oyu verilmesini destekleyeceğini belirterek, mevcut krizin artık “geri dönüşsüz” bir hal aldığını söyledi. Siyasetçiye göre Fransa’da erken seçim veya cumhurbaşkanlığı değişimi dışında çözüm kalmadı.Fransa’da siyasi kriz büyüyorFransız medyası, eski Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun istifasının, ülkeyi on yıllardır görülmemiş bir siyasi krize sürüklediğini bildirmişti. Lecornu, yalnızca 27 gün görevde kalarak Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.Macron’un 2022’de yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana, Fransa’da beş farklı başbakan görev yaptı. Son olarak, François Bayrou, parlamentonun kemer sıkma politikalarına güvenoyu vermemesi üzerine istifa etmişti. Macron, krizin ardından Lecornu’yu yeni kabineyi kurmakla görevlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/burkina-faso-avrupali-sivil-toplum-kurulusu-calisanlarini-casusluk-suclamasiyla-tutukladi-1100026852.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_42:0:702:495_1920x0_80_0_0_e1ffa0bf289b54dfd4e4d8d05c11dbbc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, françois bayrou, marine le pen, haberler
fransa, emmanuel macron, françois bayrou, marine le pen, haberler
Macron'a karşı favori siyasetçi olarak görülen Le Pen: Fransa’daki siyasi durum tam bir sirk
Le Pen, Fransa’da yaşanan siyasi krizi sert sözlerle eleştirerek, “Cumhurbaşkanı Macron, kurumlara değil kendi egosuna hizmet ediyor. Bu sirk ya parlamentonun feshiyle ya da istifayla bitecek" dedi.
Fransa’da siyasi kriz derinleşiyor. Ulusal Birleşme Partisi lideri Marine Le Pen, ülkedeki mevcut siyasi durumu “tam bir sirk” olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ya istifa etmesi ya da parlamentoyu feshetmesi gerektiğini söyledi. Le Pen’e göre kriz, Macron’un “kurumlara saygı göstermemesi” ve “Fransız halkının iradesine karşı gelmesi” nedeniyle büyüyor.
'Macron kurumlara değil, kendi iktidarına direniyor'
Cournon-d’Auvergne kentinde konuşan Le Pen, Emmanuel Macron’un Fransa’yı uluslararası alanda itibarsızlaştırdığını öne sürdü.
Le Pen, “Aslında, içinde bulunduğumuz bu sirk, Cumhurbaşkanı Macron’un kurumlara saygı göstermeyi reddetmesinin sonucudur. Kurumlara direnirken Fransız halkına da direniyor. Bu, ülkeye zarar veren umutsuz bir gösteri. Parlamentonun feshedilmesini veya cumhurbaşkanının istifasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
'Parlamentonun feshi kaçınılmaz'
Le Pen, herhangi bir hükümete karşı güvensizlik oyu verilmesini destekleyeceğini belirterek, mevcut krizin artık “geri dönüşsüz” bir hal aldığını söyledi. Siyasetçiye göre Fransa’da erken seçim veya cumhurbaşkanlığı değişimi dışında çözüm kalmadı.
Fransa’da siyasi kriz büyüyor
Fransız medyası, eski Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun istifasının, ülkeyi on yıllardır görülmemiş bir siyasi krize sürüklediğini bildirmişti. Lecornu, yalnızca 27 gün görevde kalarak Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.
Macron’un 2022’de yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana, Fransa’da beş farklı başbakan
görev yaptı. Son olarak, François Bayrou
, parlamentonun kemer sıkma politikalarına güvenoyu vermemesi üzerine istifa etmişti. Macron, krizin ardından Lecornu’yu yeni kabineyi kurmakla görevlendirmişti.