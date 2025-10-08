https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/macrona-karsi-favori-siyasetci-olarak-gorulen-le-pen-fransadaki-siyasi-durum-tam-bir-sirk-1100029543.html

Macron'a karşı favori siyasetçi olarak görülen Le Pen: Fransa’daki siyasi durum tam bir sirk

Macron'a karşı favori siyasetçi olarak görülen Le Pen: Fransa’daki siyasi durum tam bir sirk

Sputnik Türkiye

Le Pen, Fransa’da yaşanan siyasi krizi sert sözlerle eleştirerek, “Cumhurbaşkanı Macron, kurumlara değil kendi egosuna hizmet ediyor. Bu sirk ya parlamentonun... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T15:41+0300

2025-10-08T15:41+0300

2025-10-08T15:41+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

françois bayrou

marine le pen

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_0:39:744:458_1920x0_80_0_0_babf4671ccf5b832c79cf81b99c1bfb7.png

Fransa’da siyasi kriz derinleşiyor. Ulusal Birleşme Partisi lideri Marine Le Pen, ülkedeki mevcut siyasi durumu “tam bir sirk” olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ya istifa etmesi ya da parlamentoyu feshetmesi gerektiğini söyledi. Le Pen’e göre kriz, Macron’un “kurumlara saygı göstermemesi” ve “Fransız halkının iradesine karşı gelmesi” nedeniyle büyüyor.'Macron kurumlara değil, kendi iktidarına direniyor'Cournon-d’Auvergne kentinde konuşan Le Pen, Emmanuel Macron’un Fransa’yı uluslararası alanda itibarsızlaştırdığını öne sürdü.Le Pen, “Aslında, içinde bulunduğumuz bu sirk, Cumhurbaşkanı Macron’un kurumlara saygı göstermeyi reddetmesinin sonucudur. Kurumlara direnirken Fransız halkına da direniyor. Bu, ülkeye zarar veren umutsuz bir gösteri. Parlamentonun feshedilmesini veya cumhurbaşkanının istifasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.'Parlamentonun feshi kaçınılmaz'Le Pen, herhangi bir hükümete karşı güvensizlik oyu verilmesini destekleyeceğini belirterek, mevcut krizin artık “geri dönüşsüz” bir hal aldığını söyledi. Siyasetçiye göre Fransa’da erken seçim veya cumhurbaşkanlığı değişimi dışında çözüm kalmadı.Fransa’da siyasi kriz büyüyorFransız medyası, eski Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun istifasının, ülkeyi on yıllardır görülmemiş bir siyasi krize sürüklediğini bildirmişti. Lecornu, yalnızca 27 gün görevde kalarak Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.Macron’un 2022’de yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana, Fransa’da beş farklı başbakan görev yaptı. Son olarak, François Bayrou, parlamentonun kemer sıkma politikalarına güvenoyu vermemesi üzerine istifa etmişti. Macron, krizin ardından Lecornu’yu yeni kabineyi kurmakla görevlendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/burkina-faso-avrupali-sivil-toplum-kurulusu-calisanlarini-casusluk-suclamasiyla-tutukladi-1100026852.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, emmanuel macron, françois bayrou, marine le pen, haberler