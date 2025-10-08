Türkiye
Los Angeles yangınının zanlısı gözaltına alındı: Yapay zeka görseli delil sayıldı
Los Angeles yangınının zanlısı gözaltına alındı: Yapay zeka görseli delil sayıldı
Los Angeles'ın Pasifik Palisades bölgesinde Ocak ayında çıkan, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla evin yok olduğu yangını başlattığı şüphesiyle... 08.10.2025
ABD’nin Los Angeles kentinde, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla evin küle döndüğü Pasifik Palisades yangınını çıkardığı iddiasıyla 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht gözaltına alındı.Adalet Bakanlığı yetkilileri, zanlının dijital cihazlarında yapılan incelemede yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş 'yanan bir şehir' temalı bir görselin delil olarak ele geçirildiğini açıkladı. Florida’da yakalanan Rinderknecht’in, 'yangın yoluyla mülk tahribi' suçlamasıyla Orlando’daki federal mahkemede hâkim karşısına çıkarılacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında, zanlıya cinayet suçlamasının da yöneltilebileceği ifade edildi.Soruşturma dosyasına göre Rinderknecht, Yeni Yıl arifesinde şoförlük yaptıktan sonra Skull Rock Trailhead yakınlarında yangını başlattı. Ardından Florida’ya taşındı.Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, itfaiyecilerin müdahalesini kaydettiği videoların yanı sıra “Sigaramdan çıkan bir ateş yangına sebep olursa suçlu ben mi olurum?” sorusunu yapay zekaya sorduğu tespit edildi.Soruşturmacılar, zanlının bu şekilde 'kendini masum göstermeye çalıştığını' belirtti. Ayrıca, Rinderknecht’in Temmuz 2024’te yapay zekaya 'yanan dünya ve zengin-fakir uçurumu' temalı bir görsel yaptırdığı, yangından bir ay önce de “Bendeki İncil’i yaktım, çok özgürleştiriciydi” mesajını yazdığı tespit edildi.
los angeles
© Tayfun CoşkunCalifornia, Los Angeles'tan yangın görüntüleri
California, Los Angeles'tan yangın görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Tayfun Coşkun
Los Angeles’ın Pasifik Palisades bölgesinde Ocak ayında çıkan, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla evin yok olduğu yangını başlattığı şüphesiyle 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht gözaltına alındı. Şüphelinin bilgisayarında oluşturulan 'yanan şehir' temalı yapay zeka görseli delil olarak sayıldı.
ABD’nin Los Angeles kentinde, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla evin küle döndüğü Pasifik Palisades yangınını çıkardığı iddiasıyla 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht gözaltına alındı.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, zanlının dijital cihazlarında yapılan incelemede yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş 'yanan bir şehir' temalı bir görselin delil olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Florida’da yakalanan Rinderknecht’in, 'yangın yoluyla mülk tahribi' suçlamasıyla Orlando’daki federal mahkemede hâkim karşısına çıkarılacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında, zanlıya cinayet suçlamasının da yöneltilebileceği ifade edildi.
Soruşturma dosyasına göre Rinderknecht, Yeni Yıl arifesinde şoförlük yaptıktan sonra Skull Rock Trailhead yakınlarında yangını başlattı. Ardından Florida’ya taşındı.
Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, itfaiyecilerin müdahalesini kaydettiği videoların yanı sıra “Sigaramdan çıkan bir ateş yangına sebep olursa suçlu ben mi olurum?” sorusunu yapay zekaya sorduğu tespit edildi.
Soruşturmacılar, zanlının bu şekilde 'kendini masum göstermeye çalıştığını' belirtti. Ayrıca, Rinderknecht’in Temmuz 2024’te yapay zekaya 'yanan dünya ve zengin-fakir uçurumu' temalı bir görsel yaptırdığı, yangından bir ay önce de “Bendeki İncil’i yaktım, çok özgürleştiriciydi” mesajını yazdığı tespit edildi.
Trump, binlerce Amerikan askerlerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
DÜNYA
Trump: Eğer asker göndermeseydik, Los Angeles şu an alevler içinde olurdu
11 Haziran , 16:33
