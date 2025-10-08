https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/konyada-gazze-icin-sessiz-yuruyus-duzenlendi-kent-kirmizi-isiklarla-aydinlatildi-1100003652.html

Konya'da Gazze için sessiz yürüyüş düzenlendi: Kent kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

Konya'da Gazze için sessiz yürüyüş düzenlendi: Kent kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının yıl dönümünde, Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Konya’da binlerce kişi Gazze için sessiz yürüyüş düzenledi.Sokaklar kırmızı ışıklarla aydınlatılırken, Kılıçarslan Meydanı’nda toplananlar ellerinde Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürüyüşe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “7 Ekim’in yıldönümünde Mevlana Meydanı’nda 75 bin hemşehrimizle Gazze için yürüdük. Kalbi Gazze için atan, özgür Filistin için dua eden tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Yürüyüşte Filistin’e destek sloganları atılırken, katılımcılar Gazze’de yaşamını yitiren siviller için dua etti. Etkinlik, barış çağrıları ve dualarla sona erdi.

