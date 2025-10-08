Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/konyada-gazze-icin-sessiz-yuruyus-duzenlendi-kent-kirmizi-isiklarla-aydinlatildi-1100003652.html
Konya'da Gazze için sessiz yürüyüş düzenlendi: Kent kırmızı ışıklarla aydınlatıldı
Konya'da Gazze için sessiz yürüyüş düzenlendi: Kent kırmızı ışıklarla aydınlatıldı
7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının yıl dönümünde, Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Kılıçarslan Meydanı'nda toplananlar...
2025-10-08T00:22+0300
2025-10-08T00:22+0300
Konya’da binlerce kişi Gazze için sessiz yürüyüş düzenledi.Sokaklar kırmızı ışıklarla aydınlatılırken, Kılıçarslan Meydanı’nda toplananlar ellerinde Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürüyüşe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “7 Ekim’in yıldönümünde Mevlana Meydanı’nda 75 bin hemşehrimizle Gazze için yürüdük. Kalbi Gazze için atan, özgür Filistin için dua eden tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Yürüyüşte Filistin’e destek sloganları atılırken, katılımcılar Gazze’de yaşamını yitiren siviller için dua etti. Etkinlik, barış çağrıları ve dualarla sona erdi.
00:22 08.10.2025
Konya Gazze yürüyüşü
7 Ekim 2023’te başlayan Gazze saldırılarının yıl dönümünde, Konya’da binlerce kişi Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Kılıçarslan Meydanı’nda toplananlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı’na yürürken, kent kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.
Konya’da binlerce kişi Gazze için sessiz yürüyüş düzenledi.
Sokaklar kırmızı ışıklarla aydınlatılırken, Kılıçarslan Meydanı’nda toplananlar ellerinde Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürüyüşe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “7 Ekim’in yıldönümünde Mevlana Meydanı’nda 75 bin hemşehrimizle Gazze için yürüdük. Kalbi Gazze için atan, özgür Filistin için dua eden tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yürüyüşte Filistin’e destek sloganları atılırken, katılımcılar Gazze’de yaşamını yitiren siviller için dua etti. Etkinlik, barış çağrıları ve dualarla sona erdi.
