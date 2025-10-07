https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/son-dakika-trump-abd-gazze-anlasmasina-herkesin-uymasi-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapacak-1100000335.html

Trump: ABD, Gazze anlaşmasına herkesin uyması için elinden gelen her şeyi yapacak

Trump: ABD, Gazze anlaşmasına herkesin uyması için elinden gelen her şeyi yapacak

Sputnik Türkiye

Trump'tan son dakika Gazze açıklaması, Hamas'tan 'uluslararası güvence' talebi, Gazze anlaşmasında son durum

2025-10-07T19:59+0300

2025-10-07T19:59+0300

2025-10-07T19:59+0300

dünya

donald trump

gazze

hamas

i̇srail

anlaşma

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099791256_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b550ee9c9b4cfb4fa7b27f128b901d62.jpg

Trump, salı günü Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin müzakerelerin hala sürdüğünü belirterek, “Şu anda müzakereler devam ediyor. Elimizde büyük bir güç var ve herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.Hamas: Uluslararası güvenceler şartÖte yandan, Filistinli direniş hareketi Hamas, çatışmaların tamamen sona ermesi ve İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi için uluslararası güvence talebinde bulunduklarını duyurduHamas’ın üst düzey bir yetkilisi, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde ikinci günü tamamlanan görüşmelerin ardından Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, “Nihai bir ateşkes ve İsrail güçlerinin tam çekilmesi için uluslararası güvencelere ihtiyaç var” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/mit-baskani-kalin-misirda-gazze-muzakerelerine-katilacak-1099998724.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, gazze, hamas, anlaşma, mısır, son durum