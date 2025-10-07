Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/son-dakika-trump-abd-gazze-anlasmasina-herkesin-uymasi-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapacak-1100000335.html
Trump: ABD, Gazze anlaşmasına herkesin uyması için elinden gelen her şeyi yapacak
Trump: ABD, Gazze anlaşmasına herkesin uyması için elinden gelen her şeyi yapacak
Trump'tan son dakika Gazze açıklaması, Hamas'tan 'uluslararası güvence' talebi, Gazze anlaşmasında son durum
Trump, salı günü Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin müzakerelerin hala sürdüğünü belirterek, “Şu anda müzakereler devam ediyor. Elimizde büyük bir güç var ve herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.Hamas: Uluslararası güvenceler şartÖte yandan, Filistinli direniş hareketi Hamas, çatışmaların tamamen sona ermesi ve İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi için uluslararası güvence talebinde bulunduklarını duyurduHamas’ın üst düzey bir yetkilisi, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde ikinci günü tamamlanan görüşmelerin ardından Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, “Nihai bir ateşkes ve İsrail güçlerinin tam çekilmesi için uluslararası güvencelere ihtiyaç var” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki barış anlaşmasına tüm tarafların uymasını sağlamak için Washington’un tüm gücünü kullanacağını söyledi. Bir açıklama da 'uluslararası güvence' talep eden Hamas'tan geldi.
Trump, salı günü Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin müzakerelerin hala sürdüğünü belirterek, “Şu anda müzakereler devam ediyor. Elimizde büyük bir güç var ve herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hamas: Uluslararası güvenceler şart

Öte yandan, Filistinli direniş hareketi Hamas, çatışmaların tamamen sona ermesi ve İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi için uluslararası güvence talebinde bulunduklarını duyurdu
Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde ikinci günü tamamlanan görüşmelerin ardından Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, “Nihai bir ateşkes ve İsrail güçlerinin tam çekilmesi için uluslararası güvencelere ihtiyaç var” dedi.
