https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/italyada-salvador-dali-sergisine-baskin-21-esere-polis-tarafindan-el-konuldu-1100023024.html

İtalya’da Salvador Dali sergisine baskın: 21 esere polis tarafından el konuldu

İtalya’da Salvador Dali sergisine baskın: 21 esere polis tarafından el konuldu

Sputnik Türkiye

İtalya’nın Parma kentinde düzenlenen “Salvador Dali: Between Art and Myth” adlı sergide, ünlü sanatçıya ait olduğu iddia edilen 21 esere polis tarafından el... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T13:27+0300

2025-10-08T13:27+0300

2025-10-08T13:27+0300

yaşam

eserler

salvador dali

i̇ddia

the guardian

dali vakfı

roma

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102903/80/1029038082_0:107:2989:1788_1920x0_80_0_0_b027232b4a3622c9bf8403dcccb5efed.jpg

İtalya polisi, Salvador Dalí’ye ait olduğu ileri sürülen 21 litograf esere el koydu.Eserler, Parma’daki Palazzo Tarasconi’de açılan “Salvador Dalí: Between Art and Myth” sergisinde yer alıyordu.Soruşturmayı yürüten Carabinieri’nin Kültürel Mirası Koruma Birimi, eserlerin orijinalliği konusunda şüpheye düşülmesi üzerine harekete geçti.Şüphe Roma’daki sergide başladıPolis, söz konusu koleksiyonun daha önce Roma’da sergilendiği dönemde rutin bir denetim sırasında ilk şüpheleri fark etti.Birimin başındaki Diego Polio, The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Müze denetimi sırasında bir gariplik fark ettik. Sergide yalnızca litograflar, posterler ve birkaç heykel vardı, ancak Dalí’nin özgün tabloları yoktu,” dedi.Polio, bu durumun “düşük değere sahip eserlerle neden bir sergi düzenlendiği” sorusunu akıllara getirdiğini belirtti.Dali Vakfı: Bizimle hiçbir bağlantıları yokPolisin şüpheleri üzerine bilgilendirilen Gala-Salvador Dali Vakfı, sergiyle hiçbir resmi bağlarının bulunmadığını duyurdu.Vakfın temsilcisi, The New York Times’a yaptığı açıklamada, “Roma’da başlayan ve şu anda Parma’da devam eden bu sergiye dair ilk andan itibaren şüphelerimiz vardı.Özellikle üç çizim ve bir dizi grafik çalışma bize orijinal görünmedi,” dedi.Vakfın uzmanları Roma’daki sergiyi bizzat inceleyip eserlerin otantik olmadığı yönünde görüş bildirdi.Bunun üzerine sergi Parma’da yeniden açıldığında, polis 21 esere el koydu.Küratör: Eserler orijinal, belgeler elimdeSerginin küratörü Vincenzo Sanfo, iddiaları reddederek eserlerin orijinal olduğunu savundu.Sanfo, litografların 1983’te yayımlanan “Les Chevaux de Dalí” koleksiyonuna ait olduğunu ve orijinalliklerini kanıtlayan belgelere sahip olduğunu ileri sürdü.Ancak polis, sahtecilik şüphesine ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor.Henüz kimseye resmi suçlama yöneltilmese de, sergi organizatörleri ve küratör inceleme altında.Soruşturma sürüyor, sergi açık kalacakCarabinieri’den yapılan açıklamaya göre, soruşturma tamamlanana kadar serginin bazı bölümleri erişime kapatılabilir.Küratör Sanfo ise polis baskınından şaşkınlık duyduğunu belirterek, “Eserler çok değerli değil, bu kadar gürültüye gerek yoktu,” dedi.“Salvador Dalí: Between Art and Myth” sergisi şu anda Parma’da ziyaretçilere açık, ancak eserlerin kimlik doğrulama süreci sonuçlanana kadar belirsizlik devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/4-bin-yillik-nohut-5-bin-600-yillik-ekmek-kalintilari-gun-yuzune-cikarildi-1100022877.html

eserler

i̇ddia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eserler, salvador dali, i̇ddia, the guardian, dali vakfı, roma, haberler