4 bin yıllık nohut, 5 bin 600 yıllık ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
4 bin yıllık nohut, 5 bin 600 yıllık ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
08.10.2025
Kütahya Tavşanlı Höyük ve Konya Çatalhöyük'te sürdürülen kazılarla 4 bin yıllık nohut ve 8 bin 600 yıllık ekmek kalıntıları bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuların Anadolu'nun binlerce yıllık sofra kültürünü belgelediğini dile getirerek, "Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi" dedi. Ersoy, paylaşımında şu bilgileri paylaştı:
"Kütahya Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık nohut, Konya Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe'de binlerce yıllık ekmek kalıntılarını gün yüzüne çıkardık. Bu buluntular, Anadolu'nun üretim geleneğini, inanç sistemlerini ve sofra kültürünü bir bütün olarak gözler önüne seriyor. Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu köklü mirasın izlerini sürmeye ve geçmişimize ışık tutmaya devam ediyoruz."