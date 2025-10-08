İsrail ordusu, Gazze'ye ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırıya başladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/israil-ordusu-gazzeye-ilerleyen-ozgurluk-filosu-koalisyonundaki-gemilere-saldiriya-basladi-1100005402.html
İsrail askerleri, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu'na da saldırdı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T06:24+0300
2025-10-08T06:24+0300
2025-10-08T06:26+0300
İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosunun amiral gemisi Vicdan’a saldırı düzenledi.Askerlerin telsizle uyarı anonsları yapmasının ardından, İsrail güçleri denizden gemilere yanaşarak ve havadan helikopterlerle müdahale ederek gemiye çıktı. Müdahale sırasında gemide bulunan aktivistlerin alıkonulduğu bildirildi.Filoda, aralarında 3 Türk milletvekili ve 3 İsrail vatandaşının da bulunduğu, 26 farklı ülkeden 92 aktivist yer alıyor. Filonun, Gazze’deki insani krizi hafifletmek ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıktığı belirtiliyor.
2025
06:24 08.10.2025 (güncellendi: 06:26 08.10.2025)
İsrail askerleri, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu'na da saldırdı.
İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosunun amiral gemisi Vicdan’a saldırı düzenledi.
Askerlerin telsizle uyarı anonsları yapmasının ardından, İsrail güçleri denizden gemilere yanaşarak ve havadan helikopterlerle müdahale ederek gemiye çıktı. Müdahale sırasında gemide bulunan aktivistlerin alıkonulduğu bildirildi.
Filoda, aralarında 3 Türk milletvekili ve 3 İsrail vatandaşının da bulunduğu, 26 farklı ülkeden 92 aktivist yer alıyor. Filonun, Gazze’deki insani krizi hafifletmek ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıktığı belirtiliyor.