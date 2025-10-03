İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette'ye müdahale etti

Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
2025-10-03T10:40+0300
2025-10-03T10:57+0300
Sumud Filosu'nda bulunan 44 gemi, 1 Ekim akşamı İsrail'in müdahalesine maruz kalmış, ikinci dalga müdahale ise 2 Ekim sabahı gerçekleşmişti. Arıza sebebiyle filodan geriye düşen Marinette gemisinin gece saatlerinde yoluna devam ettiği açıklandı. TSİ ile sabah 07.30 civarlarında Gazze'ye doğru yoluna devam ettiği görülen Sumud Filosu'nun son gemisi Marinette'ye müdahale edildi.Gazze'ye seyir hali internet üzerinden canlı yayınlanan Marinette'ye İsrail askerlerinin müdahalesi kameraya yansıdı. Böylece Küresel Sumud Filosu'nun 44 gemisini de müdahale edildi.
10:40 03.10.2025 (güncellendi: 10:57 03.10.2025)
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun müdahale edilmediği bildirilen son gemi "Marinette" olmuştu. İsrail askerleri, seyir hali canlı yayınlanan gemiye müdahale etti.
Arıza sebebiyle filodan geriye düşen Marinette gemisinin gece saatlerinde yoluna devam ettiği açıklandı. TSİ ile sabah 07.30 civarlarında Gazze'ye doğru yoluna devam ettiği görülen Sumud Filosu'nun son gemisi Marinette'ye müdahale edildi.
Gazze'ye seyir hali internet üzerinden canlı yayınlanan Marinette'ye İsrail askerlerinin müdahalesi kameraya yansıdı.
Böylece Küresel Sumud Filosu'nun 44 gemisini de müdahale edildi.
