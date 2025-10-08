https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ispanyol-parlamentosu-israile-silah-ambargosunu-onayladi-1100036417.html
İspanyol Parlamentosu, İsrail’e silah ambargosunu onayladı
İspanya Parlamento üyeleri, Başbakan Pedro Sanchez tarafından 'Gazze'deki soykırımı sona erdirmek' amacıyla sunulan İsrail'e silah ambargosunu yasalaştırdı.
İspanya Parlamentosu, Başbakan Pedro Sanchez tarafından sunulan ve İsrail’e yönelik silah ambargosunu yasalaştıran teklifi onayladı.Sanchez, ambargoyu 'Gazze’deki soykırımı sona erdirmek' amacıyla gündeme getirmişti. Oylamada, teklif 178 evet oyuna karşı 169 hayır oyuyla kabul edildi. Ambargo kararı, İspanya’nın İsrail'le silah ticaretini durdurmasını öngörüyor.Sanchez, dünya liderleri arasında İsrail’in Filistin topraklarındaki iki yıllık yıkıcı savaşına en sert eleştiriler yönelten isimlerden biri olarak biliniyor.
İspanya Parlamento üyeleri, Başbakan Pedro Sanchez tarafından 'Gazze’deki soykırımı sona erdirmek' amacıyla sunulan İsrail’e silah ambargosunu yasalaştırdı.
İspanya Parlamentosu, Başbakan Pedro Sanchez tarafından sunulan ve İsrail’e yönelik silah ambargosunu yasalaştıran teklifi onayladı.
Sanchez, ambargoyu 'Gazze’deki soykırımı sona erdirmek' amacıyla gündeme getirmişti. Oylamada, teklif 178 evet oyuna karşı 169 hayır oyuyla kabul edildi. Ambargo kararı, İspanya’nın İsrail'le silah ticaretini durdurmasını öngörüyor.
Sanchez, dünya liderleri arasında İsrail’in Filistin topraklarındaki iki yıllık yıkıcı savaşına en sert eleştiriler yönelten isimlerden biri olarak biliniyor.