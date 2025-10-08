AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık dışı karakterlerini gösterdiler

Netanyahu şebekesinin, Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü. Bu soykırıma karşı duran tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sumud Filosu'yla ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Ülkemize getirildiler. Burada karşı karşıya kalınan müdahale suçtur. Bunların her alanda zorbalık dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü. Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak tüm dünyaya ulaştıran bir eylem yapmışlardır. Bu işledikleri suçların hepsinin hesabı sonunda sorulacak. Tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oldular.