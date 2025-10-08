https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ak-parti-sozcusu-celik-insanlik-disi-karakterlerini-gosterdiler-1100035026.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.Çelik, ''Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, terörsüz bölge konusundaki hassasiyetin korunması gerektiğini ifade etti'' dedi.'Gelecek nesillere olan bir borcu'Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:'İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu'AK Parti Sözcüsü Çelik, Sumud Filosu aktivistlerini hukuka aykırı alıkoyan İsrail'e sert tepki göstererek şöyle konuştu:'Devletin ilkeleriyle ilgili pazarlık yok'Sözcü Çelik, ''Terörsüz Türkiye tarihi adımdır. Odağımız PKK'nın feshi. Bütün uzantılarıyla bunun gerçekleşmesi gerek. Devletin ilkeleriyle ilgili pazarlık yok'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık dışı karakterlerini gösterdiler
19:06 08.10.2025 (güncellendi: 19:17 08.10.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud Filosu aktivistlerini hukuka aykırı alıkoyan İsrail’e sert tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Çelik, ''Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, terörsüz bölge konusundaki hassasiyetin korunması gerektiğini ifade etti'' dedi.
'Gelecek nesillere olan bir borcu'
Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir. Bu hepimizin, devlet adamlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. Bununda hassasiyetle yerine getirme konusunda çalışmalar devam ediyor.
'İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu'
AK Parti Sözcüsü Çelik, Sumud Filosu aktivistlerini hukuka aykırı alıkoyan İsrail’e sert tepki göstererek şöyle konuştu:
Netanyahu şebekesinin, Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü. Bu soykırıma karşı duran tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sumud Filosu'yla ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Ülkemize getirildiler. Burada karşı karşıya kalınan müdahale suçtur. Bunların her alanda zorbalık dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü. Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak tüm dünyaya ulaştıran bir eylem yapmışlardır. Bu işledikleri suçların hepsinin hesabı sonunda sorulacak. Tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oldular.
'Devletin ilkeleriyle ilgili pazarlık yok'
Sözcü Çelik, ''Terörsüz Türkiye tarihi adımdır. Odağımız PKK'nın feshi. Bütün uzantılarıyla bunun gerçekleşmesi gerek. Devletin ilkeleriyle ilgili pazarlık yok'' dedi.