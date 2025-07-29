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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Sputnik Türkiye
IMF, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentisini yükseltti. Bu yıl için beklentiyi yüzde 3'e çekerken, önümüzdeki yıl yüzde 3.3 olarak açıkladı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-29T16:59+0300
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 ve 2026 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu yıl için yüzde 2.7 seviyesinde olan beklenti yüzde 3'e çekilirken önümüzdeki yıl büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 3.3'e çekti.Beklentiler yukarı yönlü IMF, "2025 Yılı Global Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz Güncellemesi"ni yayımladı.Raporda, Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini nisan ayında yayınlanan "2025 yılı Bahar Global Ekonomik Görünüm Raporu"ndaki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 3'e yükseltildi. IMF, 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fitch-urkiyenin-kredi-notunu-ve-gorunumunu-teyit-etti-enflasyon-ve-buyume-tahminleri-belitrildi-1098153355.html
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uluslararası para fonu (imf), imf, türkiye, büyüme oranı, ekonomik büyüme, büyüme rakamları, büyüme tahmini

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

16:52 29.07.2025 (güncellendi: 16:59 29.07.2025)
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание МВФ в Вашингтоне, США
Здание МВФ в Вашингтоне, США - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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IMF, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentisini yükseltti. Bu yıl için beklentiyi yüzde 3'e çekerken, önümüzdeki yıl yüzde 3.3 olarak açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 ve 2026 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu yıl için yüzde 2.7 seviyesinde olan beklenti yüzde 3'e çekilirken önümüzdeki yıl büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 3.3'e çekti.

Beklentiler yukarı yönlü

IMF, "2025 Yılı Global Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz Güncellemesi"ni yayımladı.
Raporda, Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini nisan ayında yayınlanan "2025 yılı Bahar Global Ekonomik Görünüm Raporu"ndaki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 3'e yükseltildi. IMF, 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltti.
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