https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/imf-turkiyenin-buyumu-tahminini-yukari-yonlu-revize-etti-1098227078.html

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Sputnik Türkiye

IMF, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentisini yükseltti. Bu yıl için beklentiyi yüzde 3'e çekerken, önümüzdeki yıl yüzde 3.3 olarak açıkladı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T16:52+0300

2025-07-29T16:52+0300

2025-07-29T16:59+0300

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 ve 2026 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu yıl için yüzde 2.7 seviyesinde olan beklenti yüzde 3'e çekilirken önümüzdeki yıl büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 3.3'e çekti.Beklentiler yukarı yönlü IMF, "2025 Yılı Global Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz Güncellemesi"ni yayımladı.Raporda, Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini nisan ayında yayınlanan "2025 yılı Bahar Global Ekonomik Görünüm Raporu"ndaki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 3'e yükseltildi. IMF, 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltti.

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