İki STK açıkladı: Bin 500 çifte evlilik desteği verilecek

Beşir Derneği ve Mehir Vakfı, "Aile Yılı" kapsamında her sene ihtiyaç sahibi bin 500 çifte destek vereceklerini açıkladı 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Aile Yılı kapsamında bir araya gelen Beşir Derneği ve Mehir Vakfı, her sene ihtiyaç sahibi bin 500 çifti evlendirmek için işbirliği protokolü imzaladı. Gençlere ev kurmak için verilecek çeyiz desteğinin yanı sıra psikolojik, sosyal ve manevi danışmanlık da sağlanacak. Gençler program kapsamında “Evlilik Öncesi Rehberlik”, “Evlendirme Desteği” ve “Evlilik Sonrası Rehberlik” hizmeti alacakİhtiyaç sahibi gençlere destek olunacakProje kapsamında ihtiyaç sahibi genç çiftlerin yuva kurmalarına destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, üç temel ayaktan oluşan proje hakkında şu bilgileri paylaştı: "Birincisi, evlilik öncesi rehberlik; gençlerimize psikolojik, sosyal ve manevi danışmanlık yapmak, evliliğe hazırlık seminerleri ve iletişim eğitimlerinin sunulması. İkincisi, evlendirme desteğidir. Her yıl bin 500 ihtiyaç sahibi çiftin evlendirilmesi, çeyiz ve düğün yardımları, toplu nikah merasimlerinin yapılması, deprem ve afet bölgelerinde özel destek projeleri ve gönül coğrafyamızda Gazze'den Balkanlara Türk Cumhuriyetleri'nden Avrupa'ya uzanan bir dayanışma hedeflenmekte. Üçüncü ise evlilik sonrası rehberlik. Yılda 5 bin aileye danışmanlık ve kriz çözümü desteği verilmesi, ekonomik planlama ve ebeveynlik, çocuk eğitimi konularında eğitimler sunulması, boşanma riski taşıyan ailelere psikososyal destek sağlanması planlanmaktadır."Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de 2026 sonuna kadar Gazze'de gereken sağlıklı ortam sağlandıktan sonra 1000 Filistinli gencin evliliğine destek olacaklarını duyurdu.Açıklamaların ardından Beşir Derneği ile Mehir Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

