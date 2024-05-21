https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/evlilik-destegi-odemeleri-basladi-1084056902.html

Evlilik desteği ödemeleri başladı

Evlilik desteği ödemeleri başladı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin bugün başladığını söyledi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T13:59+0300

2024-05-21T13:59+0300

2024-05-21T13:59+0300

ekonomi

evlilik

evlilik masrafları

evlilik teklifi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin bugün başladığını söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Göktaş, "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor." dedi."İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz" ifadesini kullanan Aile Bakanı, "Fona şimdiye kadar 9 bin 38 çift başvurdu." diye konuştu.Bakan Göktaş, başvuruları onaylanan 2 bin 283 çift olduğunu ifade edip evlilik ve danışmanlık hizmeti verilmeye başladığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/150-bin-tl-evlilik-kredisi-odemeleri-ne-zaman-yapilacak--1083610331.html

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