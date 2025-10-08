https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-hainlere-ulasacagiz-diyerek-avrupayi-isaret-etti-bruksel-1100023921.html

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, 'hainlere ulaşacağız' diyerek Avrupa'yı işaret etti: 'Brüksel göz yumdu'

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, 'hainlere ulaşacağız' diyerek Avrupa'yı işaret etti: 'Brüksel göz yumdu'

08.10.2025

Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan’ın 4 Ekim’de karşı karşıya kaldığı darbe girişiminde dış desteğin ve Batı’nın sessiz onayının etkili olduğunu belirterek bu girişime katılan herkesin sorumlu tutulacağını söyledi. 4 Ekim akşamı, yerel seçimlerin oy verme işlemi sona erdikten sonra başlayan protesto gösterilerine katılanlar, Cumhurbaşkanlığı konutuna zorla girmeye çalışarak 'iktidarı halka devretme' girişiminde bulunmuştular. Güvenlik güçleri, protestoculara karşı özel ekipman ve tazyikli su kullanmıştı.'Devlet, her bir haini bulacak ve gerekeni yapacak'4 Ekim'de yaşananları değerlendiren Papuaşvili, "Öncelikle, 4 Ekim'de dışarıdan yardım, emir, onay ve teşvikle burada kan dökmeye, silahlı saldırıda bulunmaya, can kaybına yol açmaya karar veren vatan hainlerine ulaşacağız" cümlelerinin altını çizdi.Protestocuların olayları kasıtlı olarak tırmandırdığı ve çatışma ortamı yaratmak üzere gayret sergilediğinin ifade eden Papuaşvili, "Onlar iktidarı devirmek için geldiler ve orada birkaç bin kişinin devlete karşı kolektif bir ihanet eylemi gerçekleşti" dedi.1990’lı yıllarda benzer çağrıların ülkeyi kaosa sürüklediğini hatırlatan Papuaşvili, bugün protestolara katılanların çoğunun ya o dönemin insanları ya da onların çocukları olduğunu ve ülkeyi yeniden o karanlık günlere döndürmeye çalıştıklarını ifade etti.Papuaşvili, darbe girişimine katılan herkesin cezalandırılacağını belirterek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Avrupa Birliği göz yumdu'Papuaşvili, tüm bu sürece Brüksel’in göz yumduğunu ve bazı yabancı diplomatların sessizlikleriyle Gürcistan’daki şiddet ve aşırılığı fiilen teşvik ettiğini belirtti.Papuaşvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili, bugün ortaya konan Avrupa gerçeğinin, Gürcistan’ın arzuladığı barış ve refah dolu Avrupa değil, şiddet, yıkım ve aşırılık içeren bir Avrupa olduğunu söylerek, “Bu Avrupa’yı biz istemedik. Biz refah istedik, ama bize aşırılıkçılık ve şiddet geldi” dedi.Papuaşvili, Batı'nın suçlamalarıyla gözdağı verilmesine izin vermeyeceklerini ve Batılı ortaklardan net bir tutum ve Cumhurbaşkanlığı konutuna yapılan saldırının açıkça kınanmasını talep edeceklerini belirtti.4 Ekim’de Gürcistan’da yerel seçimler yapılmıştı. Oy verme işlemlerinin ardından Tiflis’te gerginlik yaşandı. Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı konutuna saldırmaya ve yönetimi ele geçirmeye çalışmış; çatışmalar yaşanmıştı. Aynı gece protestoların beş organizatörü gözaltına alınmıştı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı binasının basılmaya çalışılmasıyla ilgili olarak birden fazla suç maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

