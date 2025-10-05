https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-tifliste-eylemciler-yabanci-istihbarat-servislerinin-1099932646.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Tiflis’te eylemciler yabancı istihbarat servislerinin kontrolündeydi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, dün akşam saatlerinde başkent Tiflis’te şiddet eylemlerine karışan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girmeye çalışan... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, basın toplantısında yaptığı açıklamada dün akşam saatlerinde Tiflis’te şiddet eylemlerine karışıp, özellikle de demir bariyeri aşarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girmeye çalışan göstericilerin yabancı istihbarat servislerinin kontrolünde olduklarını ifade etti.Kavelaşvili, “Ne yazık ki, hükümeti devirmeye yönelik paralel bir kampanya yürütüldü, toplum vandallık eylemlerine ve çağrılarına tanık oldu. Gürcistan'da hala yabancı istihbarat servislerinin kontrolünde faaliyet gösteren güçler bulunuyor” açıklamasında bulundu.Gürcistan'da iktidarın zorla değişmesinin mümkün olmadığını, ancak seçim yoluyla olabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:Dün gece Tiflis'te düzenlenen protesto gösterisine katılanlar daha sonra güvenlik güçleriyle çatışmış, demir bariyeri aşarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girmeye çalışmıştı. Göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede 6 gösterici ve 21 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Tiflis'teki olaylardan AB Büyükelçisini sorumlu tutmuş, ayrıca eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisini ‘Maydan’ girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

