Gürcistan Başbakanı: Batılı ülkelerin Gürcistan hakkındaki açıklamaları Goebbels propagandasını andırıyor

Gürcistan Başbakanı: Batılı ülkelerin Gürcistan hakkındaki açıklamaları Goebbels propagandasını andırıyor

08.10.2025

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, basın açıklamasında Batılı temsilcilerin ve Avrupalı ​​bürokratların Gürcistan hakkındaki açıklamalarının yalan olduğunu ve Nazi Almanyası’nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joeph Goebbels’in konuşmalarına benzediğini ifade etti.Kobahidze, "Avrupa her derde deva değildir. Benzer propagandasıyla tanınan Sayın Goebbels de Avrupa'yı temsil ediyordu. Avrupa bürokrasisinden duyduğumuz utanç verici yalanlar ve açıklamalar aslında Goebbels'in propagandasının bir devamı niteliğindedir. Goebbels'in de 1940'larda Avrupa'nın en güçlü devletlerinden birinde çalışırken Avrupa'nın bir parçası olduğunu hatırlatmak isterim. Goebbels'in propagandasının 80 yıl sonra Avrupa'ya geri dönmesine izin veremeyiz" diye konuştu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos daha önce ortak bir açıklama yayınlayarak geçen cumartesi günü Gürcistan'da yapılan belediye seçimlerinin muhalif düşüncelerin yaygın bir şekilde bastırıldığı bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtmişti.

gürcistan

