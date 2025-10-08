https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/greta-thunberg-durust-olmak-gerekirse-hukumetimizin-israile-yonelik-harekete-gecmesini-saglayacak-1100003800.html
Greta Thunberg: Dürüst olmak gerekirse hükümetimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok
Greta Thunberg: Dürüst olmak gerekirse hükümetimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok
Greta Thunberg kendi hükümetine eleştirilerde bulunarak, İsrail'e yönelik harekete geçmelerini sağlayacak hiçbir şey olmadığını söyledi. İsrail'de hapiste...
Greta Thunberg: Dürüst olmak gerekirse hükümetimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok
00:45 08.10.2025 (güncellendi: 01:36 08.10.2025)
Greta Thunberg kendi hükümetine eleştirilerde bulunarak, İsrail'e yönelik harekete geçmelerini sağlayacak hiçbir şey olmadığını söyledi. İsrail'de hapiste tutulduğu sürede İsveç Konsolosluğu'ndan gelenleri eleştiren Thunberg şiddet göreceklerini söylediği halde İsveçli yetkililerin yine de gittiklerini anlattı.
İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, ülkesine döndükten sonra başkent Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Daha önce İsrail'den dönen aktivistlerin anlattığı gibi tuvaletten su içtiklerini bir kez de Greta Thunberg aktardı ve şunları söyledi:
"İsveç Konsolosluğu'ndan gelen kişilere (İsrail'de hapiste) kaldığımız süre boyunca 'temiz içme suyuna erişimimiz yok' dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık."
Thunberg, çeşme suyunun kirli olmasından dolayı kendi konsolosluk yetkililerinden yardım istediklerini ifade etti. Greta Thunberg, yaptığı açıklamada "Çünkü onlar (İsrailliler), içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara dedik ki 'Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız'" diye konuştu.
Thunberg, İsveç konsolosluğu yetkililerine şikayetlerini bildirdiklerini ve kendileriyle görüşen konsolosluk yetkililerine giderlerken 'Burada siz gittikten sonra bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler' dediğini ancak İsveçli yetkililerin yine de gittilerini anlattı.
'Bizi gazla öldüreceklerini söylediler'
Fiziksel işkencelere de maruz kaldıklarını kaydeden Thunberg, "İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler" dedi.
İsveç hükümetini de eleştiren Greta Thunberg, "Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim hükümetlerimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.