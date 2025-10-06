https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/son-dakika-haberler-israil-greta-thunberg-ve-179-aktivisti-tek-tip-kiyafetle-sinir-disi-etti-1099959186.html
İsrail, Greta Thunberg ve 170 aktivisti tek tip kıyafetle sınır dışı etti
İsrail, Greta Thunberg ve 170 aktivisti tek tip kıyafetle sınır dışı etti
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği duyurdu. Bakanlığın paylaştığı fotoğrafta, aktivistlere tek tik kıyafet giydirildiği görüldü. Detaylar haberde
2025-10-06T15:47+0300
2025-10-06T15:47+0300
2025-10-06T16:35+0300
dünya
küresel sumud filosu
greta thunberg
i̇srail
sınırdışı
slovakya
gazze
haberler
i̇srail dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958911_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_fd53b42356f30efd7beb76239eba56b6.jpg
Bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşımda sınır dışı edilenler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek tip ve tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.Küresel Sumud Filosu'na ne olmuştu? İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiye müdahale ederek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/turkiyeye-donusleri-saglanan-sumud-filosu-aktivistleri-taburcu-edildi-1099940204.html
i̇srail
slovakya
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958911_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_95730e87135a783c7a9ef75fc976e90b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
greta thunberg, sınır dışı, yunanistan, i̇srail, tek tip kıyafet
greta thunberg, sınır dışı, yunanistan, i̇srail, tek tip kıyafet
İsrail, Greta Thunberg ve 170 aktivisti tek tip kıyafetle sınır dışı etti
15:47 06.10.2025 (güncellendi: 16:35 06.10.2025)
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği duyurdu. Bakanlığın paylaştığı fotoğrafta, aktivistlere tek tik kıyafet giydirildiği görüldü.
Bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşımda sınır dışı edilenler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.
Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek tip ve tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.
Küresel Sumud Filosu'na ne olmuştu?
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiye müdahale ederek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.