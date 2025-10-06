https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/son-dakika-haberler-israil-greta-thunberg-ve-179-aktivisti-tek-tip-kiyafetle-sinir-disi-etti-1099959186.html

İsrail, Greta Thunberg ve 170 aktivisti tek tip kıyafetle sınır dışı etti

İsrail, Greta Thunberg ve 170 aktivisti tek tip kıyafetle sınır dışı etti

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği duyurdu. Bakanlığın paylaştığı fotoğrafta, aktivistlere tek tik kıyafet giydirildiği görüldü. Detaylar haberde

2025-10-06T15:47+0300

2025-10-06T15:47+0300

2025-10-06T16:35+0300

dünya

küresel sumud filosu

greta thunberg

i̇srail

sınırdışı

slovakya

gazze

haberler

i̇srail dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958911_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_fd53b42356f30efd7beb76239eba56b6.jpg

Bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşımda sınır dışı edilenler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek tip ve tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.Küresel Sumud Filosu'na ne olmuştu? İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiye müdahale ederek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/turkiyeye-donusleri-saglanan-sumud-filosu-aktivistleri-taburcu-edildi-1099940204.html

i̇srail

slovakya

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

greta thunberg, sınır dışı, yunanistan, i̇srail, tek tip kıyafet