Gerasimov: Rus birlikleri her yönde başarıyla ilerliyor

Gerasimov: Rus birlikleri her yönde başarıyla ilerliyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her yönde başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede Rus lidere özel askeri harekat bölgesindeki son durumla ilgili rapor veren Gerasimov, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her yönde başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesindeki duruma ilişkin raporundan öne çıkan başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında ordu komutanları ve Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek bilgi altyapısı tesislerinin güvenliği ve özel askeri harekat bölgesindeki son durumu ele aldı.

