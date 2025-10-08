https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/gerasimov-rus-birlikleri-her-yonde-basariyla-ilerliyor-1100003869.html
Gerasimov: Rus birlikleri her yönde başarıyla ilerliyor
Gerasimov: Rus birlikleri her yönde başarıyla ilerliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her yönde başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T00:35+0300
2025-10-08T00:35+0300
2025-10-08T00:33+0300
dünya
valeriy gerasimov
rusya
genelkurmay başkanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec01455589e221fa8fcce38d53638af7.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede Rus lidere özel askeri harekat bölgesindeki son durumla ilgili rapor veren Gerasimov, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her yönde başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesindeki duruma ilişkin raporundan öne çıkan başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında ordu komutanları ve Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek bilgi altyapısı tesislerinin güvenliği ve özel askeri harekat bölgesindeki son durumu ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/putin-guvenlik-konseyi-uyeleri-ve-ordu-komutanlari-ile-bir-araya-geldi-1100002185.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e2e5684d5ad900f0e13dce3ae1667a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
valeriy gerasimov, rusya, genelkurmay başkanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, vladimir putin
valeriy gerasimov, rusya, genelkurmay başkanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, vladimir putin
Gerasimov: Rus birlikleri her yönde başarıyla ilerliyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her yönde başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede Rus lidere özel askeri harekat bölgesindeki son durumla ilgili rapor veren Gerasimov, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her yönde başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.
Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesindeki duruma ilişkin raporundan öne çıkan başlıklar:
Güney Askeri Grubu’na bağlı birlikler Seversk ve Kostiantynivka'da ilerliyor.
Kleban-Byk Rezervuarı'nın güneyindeki bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin imhası tamamlandı.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerindeki Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor.
Rus birlikleri Zaporojye yakınlarında ilerlerken, Primorsk ve Stepnogorsk'ta çatışmalar sürüyor.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askeri tesislerini hedef almaya devam ediyor.
Rus kuvvetleri öncelikle Ukrayna füze üretim tesislerini hedef alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında ordu komutanları ve Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek bilgi altyapısı tesislerinin güvenliği ve özel askeri harekat bölgesindeki son durumu ele aldı.