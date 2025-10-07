Türkiye
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ve ordu komutanları ile bir araya geldi
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ve ordu komutanları ile bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında Güvenlik Konseyi üyeleri ve ordu komutanlarıyla görüşme gerçekleştirdi. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T22:24+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
güvenlik konseyi
rus silahlı kuvvetleri
rusya
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Pekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında ordu komutanlarıya görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek bilgi altyapısı tesislerinin güvenliği konusunu ele aldığını bildirdi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan noktalar:
rusya
kiev
vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, güvenlik konseyi, rus silahlı kuvvetleri, rusya, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında Güvenlik Konseyi üyeleri ve ordu komutanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Pekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzeybatı Federal Bölge ziyareti sırasında ordu komutanlarıya görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek bilgi altyapısı tesislerinin güvenliği konusunu ele aldığını bildirdi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan noktalar:
Özel askeri harekat bölgesindeki stratejik inisiyatif tamamen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin elinde.
Ordu bu yıl 5 bin kilometrekarelik bir alanı ve 212 yerleşim yerini özgürleştirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri personeline her gün gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür ediyorum.
Savunma sanayi ordunun başarısını sağlamada büyük bir role sahip.
Yeni silahların geliştirilmesi ve birliklere teslimi hızla ilerliyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm temas hattı boyunca geri çekiliyor.
Kiev rejimi, Rusya'nın derinliklerindeki sivil hedefleri vurmaya çalışıyor, ancak bu işe yaramayacak.
Şubat 2022'de alınan kararlar doğru ve yerindeydi.
Rusya, askeri alanda belirlenen tüm hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
